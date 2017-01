 Oscars: Arrival est un film qui a quelque chose de «très québécois», selon Villeneuve 

Le long métrage de science-fiction obtient huit nominations à la prestigieuse cérémonie, notamment dans la catégorie du meilleur film et du meilleur scénario adapté. Plusieurs prix techniques pourraient également lui être octroyés.

En conférence téléphonique depuis Los Angeles, où il travaille sur la suite de Blade Runner, Denis Villeneuve a rappelé qu'il avait été formé au Québec et que c'est ici qu'il est devenu le cinéaste qu'il est aujourd'hui.

Il a également précisé qu'à l'exception des acteurs, des producteurs et du directeur photo, l'équipe du film est toute québécoise.

Denis Villeneuve a également confié qu'il n'aurait jamais imaginé, il y a un an, que son film recevrait de telles accolades, mais il a admis que les rumeurs favorables à son endroit dans les derniers mois ont fait en sorte qu'il s'attendait tout de même à obtenir quelques nominations mardi matin.

Il a toutefois été extrêmement surpris, et très déçu, que son actrice principale, Amy Adams, n'ait pas été sélectionnée pour la catégorie de la meilleure interprète féminine, elle qui a été de toutes les cérémonies depuis le début de la saison des prix.

Quant à Xavier Dolan, il n'a pas été retenu dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère pour son film Juste la fin du monde. Le film iranien Le client, une coproduction française, fait partie des cinq films en langue étrangère retenus, aux côtés de l'allemand Toni Erdmann de Maren Aden, du film australien Tanna, du suédois Mr. Ove et du danois Les oubliés.

Dans la catégorie du meilleur acteur, Casey Affleck (Manchester by the Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) et Denzel Washington (Fences) se livreront une chaude lutte.

Chez leurs consoeurs féminines, Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land) et Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) se disputeront les grands honneurs.

Pour le meilleur rôle de soutien, on retrouve Jeff Bridges pour Comancheria, Mahershala Ali pour Moonlight, Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Michael Shannon (Nocturnal Animals) et Dev Patel (Lion).

Pour le meilleur second rôle féminin, on retrouve Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures), Michelle Williams (Manchester by the Sea) et Viola Davis (Fences).

Pour la première fois, l'annonce des finalistes pour la cérémonie qui se déroulera le 26 février, apogée de la saison des prix à Hollywood, se faisait par streaming sur internet avec des stars comme Brie Larson, lauréate de l'an dernier, ou Jennifer Hudson, également actrice oscarisée.