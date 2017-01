Les arts en bref

Le dimanche 5 février, les bibliothèques de Shawinigan et de Trois-Rivières invitent le public à assister à une rencontre avec la journaliste et auteure Josée Blanchette.

La série Matinées en musique de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières présentera la formation Kleztory, ce dimanche 29 janvier à 11 h au foyer Gilles-Beaudoin de la salle J.-A.-Thompson.

Cet ensemble de musique klezmer est formé de la violoniste Elvira Misbakhova (membre de l'OSTR), du contrebassiste Mark Peetsma, du clarinettiste Guillaume Bourque, du guitariste Dany Nicolas et de l'accordéoniste Luzio Altobelli. L'ensemble propose des airs traditionnels de l'Europe de l'Est ainsi que des compositions originales.

Se voulant familiale et intergénérationnelle, la série Matinées en musique offre des représentations de 60 minutes mettant en lumière des musiciens de l'OSTR et de la relève dans une démarche, entre autres, d'initiation à la musique classique. Muffins, jus et café sont servis à la fin des représentations, et les jeunes de 12 ans et moins y sont admis gratuitement.