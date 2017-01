Diffusion Plein Sud: des spectacles déjà complets

Ces spectacles sont ceux d'Alex Nevsky du 24 février de même que celui de Matt Holubowski du 3 mars et, fait exceptionnel, celui-ci fait l'objet d'une représentation supplémentaire programmée le samedi 4 mars.

Le reste de la programmation se décline comme suit: Christine Tassan et les Imposteures (jazz manouche) le 18 mars, Orange O'Clock (rock anglophone) 1er avril, Sébastien Lépine et le quatuor 4'Ailes (musique classique) le 8 avril, Takadanser (danse) le 21 avril pour les écoles primaires, Shyre (chanson pop anglophone) le 22 avril, le Paul Deslauriers Band (blues) le 5 mai, Patrick Michaud (chanson folk) 2 juin et, finalement, Martha Wainwright (chanson folk) le 10 juin.

Tous les spectacles sont présentés au Moulin Michel à 20 h sauf pour le spectacle du 21 avril présenté au Centre culturel Larochelle.

La directrice générale de Diffusion Plein Sud Sarah Chevarie se réjouit évidemment de la réponse du public qu'elle attribue à deux facteurs:

«D'abord, on connaît bien notre clientèle et les deux artistes ont fait salle comble parmi nos clients Privilège qui peuvent réserver leurs billets un mois avant le grand public.

Par ailleurs, on sait que le public apprécie les spectacles offerts dans des environnements particuliers et intimiste comme le Moulin Michel. Je suis assez optimiste qu'on arrive à faire salle comble pour les spectacles de Patrice Michaud et de Martha Wainwright en fin de saison et dans ce dernier cas, les ventes sont déjà significatives.»

La programmation continue de refléter un désir d'offrir de la variété.

«C'est notre vocation d'offrir un large éventail et grâce au soutien de la Ville de Bécancour et du Conseil des arts et des lettres, on peut se permettre de prendre certaines chances avec des spectacles un peu plus dispendieux mais tout en gardant les billets à des prix moins élevés que dans la majorité des salles.

Avec la réponse du public cette saison et sachant que l'année 2018 marquera le 25e anniversaire de Diffusion Plein Sud, il n'est pas exclu qu'on regarde pour étoffer un peu la programmation de l'année prochaine avec plus de spectacles.»

Le public peut consulter la programmation et réserver ses billets sur le site www.pleinsud.ca ou par téléphone au 819-298-2882.