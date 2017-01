Les arts en bref

François Houde

Gilles Legardinier, auteur de best-sellers en France, viendra discuter de son dernier roman Le premier miracle le mercredi 18 janvier à 17 h à la librairie Poirier de Trois-Rivières. Il est, selon le classement du Figaro, au 4e rang des romanciers les plus vendus en France. Son dernier ouvrage est un roman d'espionnage, de suspense et d'aventure teinté d'humour. L'entretien sera animé par Patricia Powers. Pour informations: 819-379-8980.

L'église s'anime

Arts et culture Lac-aux-Sables invite le public à un après-midi musical en compagnie du duo Contra-Danza composé du guitariste Sébastien Deshaies et du clarinettiste Denis Doucet qui interprètent de la musique du monde. En première partie, on pourra entendre Noé Tessier, étudiant en violon au Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Le tout se déroulera le dimanche, 26 février, à 13 h 30, à l'église Saint-Rémi de Lac-aux-Sables. Le coûts du billet est de 5 $ et gratuit pour les enfants de 0 à 16 ans. Les billets sont en vente au bureau municipal, à la bibliothèque et auprès des membres du comité Arts et culture. Pour informations: 418-336-2331, poste 192.

Projection de Spotlight

On présentera le film Spotlight sur grand écran à la bibliothèque Bruno-Sigmen le jeudi 19 janvier, à 18 h 30. On doit réserver sa place au 819-537-4989. L'entrée est gratuite pour les abonnés des bibliothèques de Shawinigan et 5 $ pour les non-abonnés.

Salon du livre

La période d'inscription est officiellement ouverte pour le Stand des auteurs de la 29e édition du Salon du livre de Trois-Rivières. Le Salon accueille encore les auteurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin de promouvoir leurs oeuvres littéraires et leur permettre de bénéficier d'une belle visibilité lors de l'événement. L'auteur doit être un résident de la Mauricie ou du Centre-du-Québec, doit avoir publié un livre entre le 1er septembre 2015 et le 23 mars 2017 et sa maison d'édition ne doit pas avoir loué de stand au Salon du livre 2017. L'inscription est au coût de 25 $. Pour plus d'informations ou pour obtenir un formulaire d'inscription: Corina Thibeault au promotion@sltr.qc.ca ou au 819-376-5308. Les demandes devront être acheminées au plus tard le 29 janvier 2017 à 17 h.

