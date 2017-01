Les arts en bref

L'auteur trifluvien Guillaume Morrissette a reçu, dans le cadre du congrès de l'Association québécoise des professeurs de français, le prix littéraire des enseignants de français AQPF ANEL 2016, catégorie 13 ans et plus pour son roman L'affaire Mélodie Cormier.

Les sopranos, ténors et basses intéressés à se joindre au choeur peuvent contacter Lise Chartier au 819 379-3689 et consulter le site www.choeurpromusica.org .

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières a le plaisir d'annoncer la tenue de son 3e concours Scène ouverte, les samedi et dimanche 4 et 5 février à la salle Armando-Santiago du Conservatoire.

Cette activité est destinée aux jeunes instrumentistes et chanteurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui ne sont inscrits ni au Conservatoire, ni au Préconservatoire.

L'inscription est gratuite et peut se faire en ligne (cmadq.quebec/concoursCMTR), la date limite est le vendredi 20 janvier.

Le concours comporte six catégories dont quatre solos pour les jeunes du primaire et du secondaire et deux pour les ensembles de cinq musiciens et moins. Pour renseignements: Josée Laroche au 819-371-6748, poste 225.