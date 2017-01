123 PARC au Centre de diffusion Presse Papier

Sur cette photo, on retrouve les artistes participantes à cette exposition visant à sensibiliser les tout petits à certaines valeurs actuelles comme l'écologie et l'engagement social. Ce sont, de gauche à droite: Cathy Bélanger, Fontaine Leriche, Aline Beaudoin, Nicole Schlosser, Jeremie Deschamps Buissière, Valérie Guimond et Audrey Charron. L'entrée est gratuite.