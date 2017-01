Des spectacles qui plairont à tous

Du côté de la salle Thompson, on remarque notamment une programmation particulièrement intéressante côté théâtre avec des productions comme la comédie L'emmerdeur le 28 janvier, Pourquoi tu pleures? le 31 janvier, Le tour du monde en 80 jours, mettant notamment en vedette le Trifluvien d'origine Benoît Gouin (11 avril) ou l'éternelle Broue qui revient une fois de plus devant une salle comble le 13 avril.

L'humour occupe encore une place privilégiée avec plusieurs ténors comme Jean-Michel Anctil (16 et 17 février), Dominic Paquet (20 et 21 janvier), P.-A. Méthot (10 et 11 février) ou Peter McLeod (20 et 21 avril) qui peuvent se permettre deux représentations consécutives. On retient aussi l'enfant prodigue François Bellefeuille qui reviendra dans son patelin le 3 février et le 2 mars.

Événement du printemps, le retour du grand Patrick Bruel dans son spectacle Très souvent, je pense à vous... consacré en grande partie à des chansons de Barbara le 19 avril. Autre icône française, Julien Clerc sera à la salle Thompson le 2 juin.

Le directeur de la gestion et de la diffusion de la salle Thompson Claude Marchand constate que l'humour continue de tenir le haut du pavé dans la faveur populaire. «On remarque la présence de plusieurs spectacles qui se vendent très bien et notamment avec des humoristes qui ne sont plus de la relève mais qui demeurent jeunes: je pense à P.-A.-Méthot, Philippe Laprise (27 janvier), Philippe Bond (31 mars) ou Marianna Mazza qui non seulement se produit à la salle Thompson mais qui affiche pratiquement complet pour son spectacle du 26 mai.»

«En chansons, de moins en moins d'artistes osent s'attaquer à des salles d'envergure comme la salle Thompson, et dans ce contexte il fait bon revoir Patrick Bruel et Julien Clerc qu'on n'avait pas vus ici depuis très longtemps. Ce sont vraiment des événements un peu comme Le tour du monde en 80 jours au théâtre qu'on présente en collaboration avec la Corporation culturelle de Shawinigan comme cela avait été fait avec grand succès pour Moby Dick l'an dernier.»

À la Maison de la culture, la programmation demeure variée mais on retient une belle saison en théâtre tant de la part des compagnies régionales que pour le volet du théâtre jeunesse, particulièrement intéressant.

Soulignons par ailleurs une sélection de films du Festival international des films sur l'art présenté au Centre culturel Pauline-Julien du secteur Cap-de-la-Madeleine le 7 février et aussi une programmation qui commence à prendre forme à l'église St.James avec de la musique classique (Airs sacrés et Baroque français, le 12 février) comme populaire, avec Kroy, le 16 février.

À Shawinigan, on n'est nullement en reste avec un dynamisme qui s'exprime dans une programmation qui semble déjà plaire au public. «Nous avons beaucoup de spectacles qui affichent presque complets et franchement, c'est très encourageant, d'indiquer le directeur général Bryan Perro. C'est le cas pour Charlotte Cardin (10 février), Safia Nolin (4 février), Jordan Officer (17 février), Susie Arioli (24 mars) ou Gabriella (11 mars), tous à la Maison de la culture Francis-Brisson. Alain Morisod et Sweet People réalise le même exploit mais à la salle Philippe-Filion (5 avril) tout comme l'humoriste Marianna Mazza (20 avril).»