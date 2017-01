George Lucas construira un musée d'art et de cinéma

Le créateur de Star Wars George Lucas et son équipe ont choisi Los Angeles comme site d'un futur musée qui mettra en valeur le travail de toute sa carrière, ainsi qu'une importante collection d'objets sur l'histoire du cinéma et des arts.

Le Lucas Museum of Narrative Art sera construit près du Musée d'histoire naturelle du comté de Los Angeles et du Centre des sciences de la Californie, qui abrite entre autres la navette spatiale Endeavour.

M. Lucas tente de construire ce musée depuis plus d'une décennie et finance le projet lui-même. Il prévoit dépenser plus d'un milliard de dollars américains.

Le bâtiment aurait pu être situé à divers endroits, mais le choix final s'est finalement fait entre les rivaux habituels du nord et du sud de la Californie.

Le musée abritera la collection personnelle de George Lucas, qui inclut 40 000 peintures, illustrations et objets reliés au cinéma comme des scénarios et des costumes de nombreux films, dont Wizard of Oz, Casablanca, et bien sûr, Star Wars.