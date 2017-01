BAFTA: neuf nominations pour le film de Villeneuve

L'oeuvre de science-fiction, qui met en vedette Amy Adams et Jeremy Renner, fait notamment partie de la liste des cinq finalistes de la catégorie du meilleur film. Denis Villeneuve est aussi dans la course pour décrocher la récompense remise au meilleur réalisateur.

Le mois dernier, L'arrivée a remporté deux prix lors de la remise des Critics' Choice Awards, aux États-Unis.

Le film Pour l'amour d'Hollywood (La La Land), grand gagnant de la dernière cérémonie des Golden Globes, est en nomination dans 11 catégories.

La comédie musicale, qui met en scène Ryan Gosling et Emma Stone, est notamment en lice dans la catégorie du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure interprétation masculine et de la meilleure interprétation féminine.

Le thriller psychologique Animaux nocturnes compte neuf nominations.

Les finalistes ont été annoncés mardi par les acteurs Dominic Cooper et Sophie Turner.

Outre Pour l'amour d'Hollywood et L'arrivée, les longs métrages Moi, Daniel Blake, Moonlight et Manchester By the Sea sont aussi nommés dans la catégorie du meilleur film.

Le prix du meilleur acteur sera remis à Andrew Garfield pour Tu ne tueras point, Casey Affleck pour Manchester by the Sea, Jake Gyllenhaal pour Animaux nocturnes, Ryan Gosling pour Pour l'amour d'Hollywood ou Viggo Mortensen pour Une vie fantastique.

Du côté des actrices, les finalistes sont Amy Adams pour L'arrivée, Emily Blunt pour La fille du train, Emma Stone pour Pour l'amour d'Hollywood, Meryl Streep pour Florence Foster Jenkins et Natalie Portman pour Jackie.

Prix de la meilleure réalisation

Pour ce qui est du prix de la meilleure réalisation, Denis Villeneuve se mesurera à Ken Loach (Moi, Daniel Blake), Damien Chazelle (Pour l'amour d'Hollywood), Kenneth Lonergan (Manchester By the Sea) et Tom Ford (Animaux nocturnes).

La cérémonie des BAFTA aura lieu le 12 février prochain au Royal Albert Hall, de Londres. L'animation de la soirée sera assurée par l'écrivain, humoriste, acteur et réalisateur britannique Stephen Fry.