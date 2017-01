Des univers plus givrés que jamais à Shawinigan

(Shawinigan) Les Univers givrés de Shawinigan, qui regroupent le Festival interglacial de la BD et le Shawicon, s'enrichissent cette année de l'événement Face Off du Séminaire Sainte-Marie qui avait habituellement lieu en avril.

L'idée vient du directeur général et artistique de Culture Shawinigan, Bryan Perro. «Le but, dans un événement, c'est de le construire et de toujours aller plus loin. On a jeté les bases pendant deux ans», explique-t-il.

Le Face Off «est une magnifique activité de création et d'imagination», rappelle-t-il. L'événement, dirigé par l'enseignant Pierre Duplessis du SSM, en sera à sa quatrième année.

Ce dernier rappelle que les gens de l'émission Face Off, étaient venus des États-Unis en personne à Shawinigan pour encourager cette initiative qui nolise quatre journées de classe aux élèves de cinquième secondaire.

L'arrivée du spectaculaire Face Off n'est pas la seule nouveauté qui fera scintiller encore plus les Univers givrés, cette année.

Culture Shawinigan s'est en effet dotée d'un système sophistiqué de réalité virtuelle en 3D.

«C'est une machine débile», raconte Bryan Perro, les yeux pétillants. La HTC Vive™ est un casque de réalité virtuelle doté de deux manettes qui permet notamment de peindre en trois dimensions.

Les oeuvres peuvent être enregistrées et exposées virtuellement par la suite.

Le public pourra essayer l'appareil dont le montage a été terminé juste avant les Fêtes, dit-il. Bryan Perro espère la mettre sous peu à la disposition d'artistes en arts visuels.

«Ça peut servir à tellement d'autres fins, vous n'avez pas idée», dit-il, promettant qu'on ne voit maintenant que la pointe de l'iceberg quant aux possibilités de cet appareil.

Ce dernier sera présenté dans la cadre du Festival interglacial de la BD qui se déroulera du 1er au 12 février à la place du Marché, en présence de bédéistes.

Une bête géante complètement givrée montera la garde à l'extérieur de la place du Marché, création des Ateliers Némésis, l'entreprise qui a travaillé pour le spectacle Dragao qui revient à la Cité de l'énergie du 4 juillet au 19 août.

«On a un fantastique monstre d'hiver de 18 pieds de haut qui va rayonner sous la black light et va être entouré de projecteurs. Si ça fonctionne bien, ça va être le départ de quelque chose d'autre pour les autres années pour donner à la ville de Shawinigan une autre allure l'hiver», prévoit M. Perro qui parle de «colorer la ville à travers des personnages».

«J'aimerais qu'on devienne une sorte de destination en imagination et en lumière, l'hiver», souhaite-t-il.

Shawicon revient lui aussi cette année dans les Univers givrés.

C'est «un événement un peu geek où l'on parle justement de culture populaire et numérique», explique Bryan Perro.

Parmi les invités, Marie-Claude Bourbonnais, bien connue dans le milieu des concours de costumes, l'acteur Claude Legault (Dans une galaxie près de chez vous), Daniel Grenier, ex-membre des Chick'n Swell et Master Ken, humoriste spécialiste des arts martiaux.

Quant au Face Off, qui se déroulera du 30 janvier au 2 février au SSM, il se terminera par un concours avec présentation au Centre des arts, le jeudi 2 février. L'événement est assez spectaculaire pour que la revue Make Up Artist lui ait consacré deux pages dans son édition d'octobre.

«En le mariant à notre événement, je pense qu'on peut lui donner une meilleure visibilité parce que ça fait partie de la culture populaire et de ce qui est la tendance du moment, même au niveau de la littérature. Les gens veulent prendre part à l'événement, se déguiser, se maquiller. On est dans ce type d'expérience-là», estime Bryan Perro.