 Musée de culture populaire: le vent souffle vers l'avenir 

Dans l'optimisme ambiant, personne n'a cependant caché que l'institution de la rue Laviolette connaît une période difficile avec, au cours des quatre prochaines années, une coupe de la moitié des subventions que lui verse actuellement le ministère de la Culture et des Communications.

Les intervenants ont manifesté leur inflexible détermination de faire mieux et davantage avec des moyens financiers moindres pour projeter le MQCP vers l'avenir. Valérie Therrien s'est dite emballée par ce défi d'autant plus imposant qu'elle cumulera ses nouvelles fonctions avec celles de directrice du développement des affaires au Musée, poste qu'elle occupait déjà depuis septembre dernier. «Je carbure aux défis. Je vais investir toutes mes énergies pour que le Musée conserve sa place unique dans le réseau muséal québécois. Je peux compter sur une équipe convaincue, dynamique et créative pour mettre de l'avant des expositions marquantes qui vont nous permettre de passer outre les frontières.»

«Le Musée est rendu à une nouvelle étape de son évolution qui le fera entrer de plein pied dans le XXIe siècle avec des projets porteurs et de nouvelles expériences pour le visiteur comme un nouvel espace éducatif ou le premier Museolab en collaboration avec le Digihub de Shawinigan.»

La directrice générale a annoncé que l'équipe élabore présentement une nouvelle exposition permanente sur l'identité québécoise et qui portera la nouvelle signature du Musée. L'exposition, prévue pour 2018, fait présentement l'objet d'une demande de financement auprès du ministère de la Culture et des Communications. «Elle sera interactive, ludique, novatrice et incitera le visiteur à participer à l'expérience de sa visite et de l'exposition. Elle mettra en valeur de nombreux objets de la collection du Musée mais d'une façon complètement inédite.»

Valérie Therrien a aussi insisté sur la priorité qu'elle se donne d'assurer l'implication de la population locale dans les activités du Musée et de créer de nouveaux partenariats avec divers intervenants du milieu. «Les gens sont tellement chanceux d'avoir un musée de cette ampleur à Trois-Rivières. Il faut que tout le monde se l'approprie.»

Si elle est convaincue que le MQCP a un énorme potentiel de développement, elle ne fait pas abstraction de la situation financière délicate dans laquelle l'institution se trouve. «On continue nos représentations auprès des autorités politiques pour leur faire comprendre que leur nouvelle politique d'aide ne correspond pas à notre réalité régionale de musée d'envergure avec d'importantes infrastructures. Par ailleurs, nous travaillons aussi à trouver de nouvelles avenues de financement à travers des partenariats, commandites ou nouvelles initiatives pour rendre le Musée auto-suffisant en bout de ligne. Il nous faudra être très créatifs et rendre le Musée le plus attirant possible pour le public.»

Pour ce qui est de la collection Robert-Lionel-Séguin comptant quelque 22 000 objets et dont le MQCP est dépositaire, la directrice générale a indiqué qu'il n'y a pas de négociations avec l'UQTR, propriétaire de la collection. Par contre, des démarches sont faites auprès du Ministère de la Culture des Communications pour que la collection soit reconnue d'importance nationale ce qui amènerait le ministère à soutenir le MQCP dans sa mission de conservation.