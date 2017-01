Le Tapis Rouge: «Notre meilleur automne à vie»

«On a repris nos activités en septembre et je peux vous affirmer qu'on a eu notre meilleur automne à vie. C'était remarquable, en plus de la période des Fêtes qui a bien été. On a eu un achalandage supérieur de 40 % cette année parce qu'on avait une programmation plus forte que dans le passé», a commenté d'entrée de jeu le propriétaire du cinéma Le Tapis Rouge, Jacques Foisy.

Même que 2017 s'annonce prometteuse selon lui. On pourrait bien finir par combler le vide laissé par la fermeture de deux mois du cinéma.

«Outre l'été, qui a été un gros nuage pour nous, qui j'espère ne reviendra pas, on est bien content. [...] On a fait une bonne partie du rattrapage. D'ici un mois ou deux, ça devrait être complété», a mentionné M. Foisy qui considère qu'il n'avait d'autre choix que de fermer l'été dernier.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le retour en force des amateurs aux guichets, notamment l'accessibilité aux films et les choix de productions.

«Beaucoup de films avaient été reportés à l'automne ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un choix formidable, même qu'on a dû laisser passer de bons films parce qu'on ne pouvait pas en prendre plus. On a accès à plus de films maintenant et ç'a contribué à faire un très bon automne. Les prochains mois s'annoncent bien aussi».