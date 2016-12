Céline, l'événement de l'année

(Trois-Rivières) La Mauricie et le Centre-du-Québec ont été gâtés en 2016 en ce qui concerne la qualité et la quantité de spectacles et d'événements culturels présentés sur le territoire. Mais force est d'admettre qu'un événement parmi tous les autres aura retenu l'attention et marqué l'histoire de 2016. Cet événement, c'est la venue de Céline Dion pour deux soirs, les 30 et 31 août, à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

Puis, à l'hiver 2016, quand le tout s'est concrétisé, que l'équipe de Céline Dion a officiellement dit oui à l'idée de faire un concert-bénéfice au profit de sa fondation, le plus grand défi a été de garder le secret jusqu'à l'annonce officielle. Une annonce qui a généré une couverture médiatique nationale et qui a certainement créé beaucoup d'attentes auprès des fans de la diva.

Les premières approches auprès de l'équipe de Céline Dion ont été amorcées à l'automne 2015, quand le bruit a commencé à courir qu'elle serait au Québec durant la période estivale pour une série de concerts. «Dès le départ, on n'a jamais senti que la porte était totalement fermée, alors on a continué de pousser, de pousser encore pour faire valoir notre projet. Cette période d'attente a été très fébrile pour toute l'équipe, mais plus on avançait dans les discussions, plus on y croyait, et plus on voulait que ça se produise. On atteint un seuil un moment donné où ça nous semble impensable que ça n'aboutisse pas», se souvient Steve Dubé.

«Alain Lamarre et moi, on en discutait déjà au moment des Fêtes du 375 e de Trois-Rivières. Il s'agissait seulement de trouver l'angle pour pouvoir le faire», se souvient M. Dubé.

La mise en vente des billets aura, on se rappelle, généré certaines frustrations cependant chez les admirateurs de la chanteuse, alors que le système de la billetterie Ovation n'a pas tenu le coup devant la trop forte demande sur le web et par téléphone. Au final, les gens qui auront été attendre en ligne pour acheter leurs billets à la salle J.-Antonio-Thompson auront été privilégiés par rapport aux autres.

Un spectacle de l'ampleur de celui de Céline Dion nécessite une logistique réglée au quart de tour. Les camions arrivent deux jours avant le spectacle avec tout le matériel nécessaire, et il faut être prêt à ouvrir le rideau 48 heures plus tard. «On voulait avoir une note de 10 sur 10. L'équipe de l'amphithéâtre était fière. On savait qu'en accueillant Céline, ça ouvrait bien des opportunités pour le futur. Mais l'équipe de Céline a été d'un professionnalisme et d'une gentillesse avec nous. Ils étaient disponibles et généreux. On n'aurait pas pu demander mieux pour livrer la marchandise», admet Steve Dubé.

D'ailleurs, son gérant, Aldo Giampaolo a tenu des propos forts élogieux sur les infrastructures et l'équipe de l'Amphithéâtre Cogeco, ce qui n'aura été que la cerise sur le sundae, reconnaît Steve Dubé. «Céline et son équipe ont été tellement généreux d'accepter de venir, et on a pu remettre 1,7 M$ à sa fondation. Pour ma part, je ne les remercierai jamais assez d'avoir accepté l'invitation», mentionne M. Dubé.