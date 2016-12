Les arts en bref

Un concert-apéro de l'Orchestre symphonique de Drummondville (OSD) aura lieu dans la chapelle de la Maison-Mère des Soeurs le jeudi 19 janvier prochain.

Cet événement spécial est présenté par le Centre des arts populaires en collaboration avec les Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge de Nicolet.

Les Concerts-apéro représentent une formule décontractée de «consommer» la musique classique. Après quelques bouchées gastronomiques et une coupe de vin, les amateurs assistent au concert qui sera commenté par le chef d'orchestre Julien Proulx.

Cette année, le répertoire propose des oeuvres d'Espagne (Manuel de Falla), du Portugal (José Manuel Joly Braga Santos) et se termine sur des rythmes de tango argentins.

Pour participer au Concert-apéro, il faut réserver un billet au coût de 29 $ avant le 16 janvier 2017. Il est aussi possible de profiter de l'aspect musical seulement de cet événement spécial, la formule «concert seulement» sera possible au coût de 15 $ pour une entrée générale et 10 $ pour les étudiants.

Les personnes souhaitant assister au concert seulement doivent se présenter à compter de 17 h 45. Pour se procurer des billets, réserver des places ou obtenir plus d'information, composez le 819 293-4646.

«Face au déclin de la congrégation, les religieuses quittent définitivement leur Maison-Mère. Conséquemment, plusieurs des bâtiments de cet important ensemble conventuel disparaîtront du paysage nicolétain dès cet été. Si une nouvelle vocation n'est pas trouvée rapidement, l'immense bâtiment abritant l'auditorium et la chapelle sera également démoli. Dans ce contexte, le Concert-apéro de l'Orchestre symphonique de Drummondville est vraiment un événement spécial. C'est une occasion donnée à la population de vivre des émotions dans ce haut lieu de notre histoire institutionnelle», a indiqué le Centre des arts populaires.