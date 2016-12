 Scarlett Johansson, actrice la plus rentable du cinéma en 2016 

L'actrice américaine Scarlett Johansson arrive au sommet du classement Forbes 2016 des vedettes de cinéma les plus rentables avec 1,2 milliard de dollars US de recettes pour les films ayant son nom à l'affiche.

La comédienne de 32 ans a notamment joué dans le dernier opus de la saga de Marvel, Captain America: Civil War, arrivé au sommet du box-office 2016 avec 1,15 milliard de recettes dans le monde.

La blonde plantureuse à la voix grave dépasse de peu deux autres vedettes de ce film, Chris Evans et Robert Downey Jr, -- arrivés deuxièmes ex-aequo du classement --, grâce notamment à son rôle à l'humour caustique et pétillant dans le film Hail, César! des frères Coen, qui a rapporté 63,2 millions US.

2016 est décidément un bon cru pour Scarlett Johansson, arrivée au troisième rang du classement Forbes des actrices les mieux payées, publié en août, avec des revenus annuels estimés à quelque 25 millions US.

C'est Jennifer Lawrence qui arrivait au sommet de ce classement individuel féminin, mais ses films en 2016, dont X-Men: Apocalypse et Passengers, n'ont pas assez bien marché en salles pour la hisser parmi les dix acteurs les plus rentables.

Avec ses rôles dans le nouvel épisode de la saga Star Wars, Rogue One, le thriller Inferno ou encore le film fantastique A Monster Calls, la Britannique Felicity Jones fait son apparition dans ce Top 10 pour la première fois, à la neuvième place, avec 805 millions US de recettes pour ses films en 2016.

Le classement Forbes, publié mardi soir, ne prend pas en compte les recettes de films d'animation comme le The Jungle Book de Disney, quatrième plus gros succès mondial de 2016 avec 967 millions de dollars... et la voix de Scarlett Johansson.