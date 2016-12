Spectacle gratuit de Simple Plan à La Tuque 

(La Tuque) Le groupe pop rock québécois Simple Plan se produira gratuitement au centre-ville de La Tuque le 10 août prochain, un coup de maître orchestré par l'organisation des Jeudis centre-ville. Simple Plan, qui a vendu plus de 16 millions d'albums à travers le monde en 20 ans de carrière, sera en vedette lors du 7e et dernier spectacle de la prochaine programmation de l'événement. L'annonce a été faite, jeudi, en conférence de presse.

«Nous avons eu une opportunité en or d'avoir Simple Plan chez nous l'été prochain et nous avons saisi cette chance immédiatement. Les Jeudis centre-ville continuent de grandir grâce à l'excellente réputation qu'on s'est forgée au fil du temps. Les artistes veulent venir à La Tuque parce qu'on leur offre une expérience artistique unique et un public exceptionnel. C'est tout à notre avantage», a mentionné le maire de La Tuque, Normand Beaudoin.

«Si on vous présente aussi tôt notre programmation 2017, c'est parce qu'on veut que les gens se préparent, qu'ils invitent leurs amis et les membres de leur famille, donc qu'ils réservent ces dates à leur agenda dès maintenant», a-t-il ajouté.

Le groupe de renommée international n'est pas à son premier passage dans la région. Ils avaient attiré les foules notamment à Shawinigan en 2009 et en 2012 et à Trois-Rivières en 2006. D'ailleurs, plusieurs dizaines d'admirateurs s'étaient massés très tôt dans la journée sur la rue des Ursulines pour avoir les meilleures places possible.

Simple Plan sera en spectacle au Canada dans les prochains mois, notamment dans les grands centres comme Toronto, Montréal et Québec. Les fans devront débourser en moyenne entre 35 et 160 dollars selon nos recherches contrairement à La Tuque où le spectacle en plein coeur du centre-ville sera complètement gratuit. D'autres concerts sont également prévus pour le groupe à travers le monde, Autriche, Mexique, Royaume-Uni...

Le spectacle sera présenté par Desjardins La Tuque, la Famille hôtelière Marineau et le Groupe Rémabec.

«Rémabec a comme priorité d'être partenaire dans le développement de la vie sociale, communautaire et culturelle du milieu de La Tuque évidemment en raison de la présence de notre siège social et de plus de 400 employés à La Tuque. C'est important pour nous, et les Jeudis centre-ville sont rendus un incontournable dans la communauté», a commenté le directeur des communications et des relations publiques du Groupe Rémabec, Pierre-Olivier Lussier.

Programmation 2017 diversifiée

En plus de Simple Plan qui sera en vedette le jeudi 10 août 2017, les spectateurs verront sur la scène Hydro-Québec des Jeudis centre-ville l'été prochain Véronique Labbé dans le cadre de la soirée country le 29 juin, un hommage au groupe légendaire The Eagles avec le groupe One of these nights le 6 juillet, Angel Forrest dans le cadre de la soirée blues le 13 juillet, David Thibault, finaliste de l'émission The Voice en France, dans une soirée axée sur le rétro pop le 20 juillet, un hommage au groupe AC/DC avec le groupe High Voltage le 27 juillet et le groupe La Chicane avec Boom Desjardins et Dany Bédard le 3 août.

«Nous sommes très fiers de nos Jeudis centre-ville. C'est un événement estival exceptionnel qui connaît un succès monstre. Nous sommes persuadés que l'été 2017 sera un autre grand succès. C'est un événement qui attire beaucoup de monde à La Tuque et qui génère des retombées économiques importantes pour notre milieu. Ces spectacles sont non seulement une occasion pour nos citoyens de se rassembler, de fraterniser et de profiter d'une belle soirée, mais ils sont également un attrait touristique important à plusieurs niveaux», a mentionné le maire Beaudoin.

L'organisation des jeudis centre-ville avait placé la barre haut l'an dernier avec Gregory Charles, mais tout porte à croire que l'édition 2017 pourrait attirer une foule record.

«Tout le monde sait maintenant que les jeudis soirs de l'été à La Tuque sont des soirées à ne pas manquer. Le public est de plus en plus nombreux chaque année. Nous avons bon espoir de fracasser de nouveaux records en 2017 avec cette belle programmation», a conclu le maire de La Tuque.