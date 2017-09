Les affaires en bref

Trois-Rivières (MR) - Axxess International vient d'ouvrir un bureau à Trois-Rivières (1643 rue Thomas Caron), son huitième au Québec.

«De plus en plus d'entreprises dans le domaine du courtage en douane et du transport international passent aux mains de grandes compagnies américaines, et cela a un réel impact sur le service donné aux clients. Chez Axxess, nous sommes fiers d'être une entreprise québécoise solide qui comprend les besoins des entreprises d'ici et qui poursuit son expansion dans les régions du Québec afin d'offrir un service de proximité», a commenté Richard Gervais, président et propriétaire.

Selon lui, quels que soient les besoins en transport et en douanes, le point d'origine et la destination des expéditions, Axxess International a une présence locale et mondiale, les technologies ainsi que l'expertise nécessaires afin de simplifier les activités de logistique de ses clients, partout à travers le monde.

En tant que leader québécois dans le domaine, Axxess se distingue par son service à la clientèle personnalisé et accessible en français et en anglais. Axxess a d'ailleurs reçu le prix de Non-merchandise partner of the year remis par The Michael's Companies, le 8 septembre dernier à Dallas. Ce prix visait à récompenser la contribution exceptionnelle d'Axxess au niveau de la résolution de problèmes de logistique majeurs et de l'excellent service à la clientèle reçu.