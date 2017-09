S'unir pour promouvoir l'entrepreneuriat

(Trois-Rivières) Mise en place il y a un an par les commissions scolaires de l'Énergie et du Chemin-du-Roy, l'opération Consortium lancement d'une entreprise dresse un premier bilan positif.

En juillet 2016, les deux commissions scolaires de la région se sont unies pour offrir l'attestation de spécialisation professionnelle Lancement d'une entreprise avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur.

«Bien que nos commissions scolaires aient toujours travaillé en collaboration, ce consortium permet de développer l'offre de services partout en Mauricie, de façon uniforme, dans toute sa flexibilité. Nous savons tous que le développement économique de notre région passe par l'entrepreneuriat», affirme le directeur du Carrefour formation Mauricie, Denis Lampron.

Les élèves qui ont suivi cette formation peuvent côtoyer de futurs entrepreneurs. Ce lien entre le Consortium et les intervenants permet d'assurer également les services en continu et de développer plus efficacement un projet d'entreprise.

«Les efforts déployés auront permis une augmentation de près de 35 % de la clientèle sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en 2016-17, pour un total de 163 élèves. Ces résultats, combinés aux actions mises en place, nous permettent d'espérer de meilleurs résultats pour l'année scolaire en cours, ce qui est très positif pour le développement de l'entrepreneuriat et l'économie de notre région», ajoute Pierre Laliberté, directeur du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir.

Les personnes intéressées à s'inscrire à la formation Lancement d'une entreprise peuvent demander des informations ou s'inscrire au (819) 539-2265, poste 3240.