Le goût de la forêt à table

«Plusieurs chefs de la région travaillent annuellement avec des cueilleurs à la mise en valeur des produits forestiers. Nous les avons rassemblés pour cette première édition afin de souligner cette signature particulière. Pour nous, les balades en forêt et les plaisirs de la table, c'est ça la Mauricie», explique Alex Dorval instigateur du projet et responsable marketing à la microbrasserie le Temps d'une Pinte.

L'événement vise à rassembler les amateurs des plaisirs de la table dans sept restaurants de la Mauricie afin d'y découvrir des recettes à base de différents champignons forestiers, d'herbes, d'épices, de noix, de racines et de petits fruits qu'il est possible de retrouver dans les forêts de la région.

C'est une rencontre entre Alex Dorval et Patrick Lupien, qui siègent à la table d'agrotourisme gourmand, qui est à l'origine de ce projet.

«Ça faisait longtemps qu'on se disait qu'il fallait faire quelque chose avec les champignons et la gastronomie. Nous avons donc décidé en avril dernier de plancher là-dessus. C'est une tendance qui commence à être très forte au Québec chez les bistronomes et les gastronomes. La Mauricie a non seulement des institutions gastronomiques de qualité, mais il y a aussi les forêts et le terroir», indique M. Dorval.

Pendant deux jours, les instigateurs ont approché huit restaurateurs et ont finalement reçu sept réponses positives. Ils aimeraient pouvoir en ajouter d'autres au cours des prochaines éditions.

Pour l'occasion, la microbrasserie le Temps d'une Pinte s'est également associée à Alex Guérin, un cueilleur-propriétaire de la région, afin de brasser une nouvelle bière de gruyt, un style de bière ancestrale sans houblon qui est aromatisée d'un mélange d'herbes et d'épices cueillies à la main.