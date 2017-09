Au Petit Palace renaîtra de ses cendres

«Ce soir-là, le dernier employé a quitté vers 23 h ou 23 h 30 et tout avait été bien fermé. On fermait toujours complètement le gaz, on était même un peu trop prudent parce qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans un logement au-dessus. Mais c'est finalement l'électricité qui nous a joué des tours», constate-t-elle.

«On veut que ça revive, et on veut reconstruire à la même place. Les gens ici sont attachés au restaurant. Depuis l'incendie, tout le monde a toujours une histoire à nous raconter sur le restaurant. C'était un véritable point de rassemblement pour les familles ici. On a célébré des baptêmes, même des mariages ici. On veut donc reconstruire et garder ce cachet qu'offrait le restaurant», explique Isabelle Gélinas.

Les assurances ont indiqué que les propriétaires seraient en effet en mesure de reconstruire, mais l'équipe se doute bien que le chèque attendu de la part de la compagnie d'assurances ne pourra pas couvrir entièrement les coûts liés au redémarrage de l'entreprise.

C'est donc pour permettre une reconstruction plus rapide, mais aussi pour dire merci à toute la communauté, que les trois partenaires d'affaires organisent un souper-bénéfice le samedi 14 octobre prochain à la salle Aubin de l'hôtel de ville de Sainte-Thècle.

«Ce sera une soirée pour se rassembler et s'amuser. On s'ennuie de notre monde, de les voir chaque semaine au restaurant. Et depuis l'incendie, on a senti beaucoup d'amour et de solidarité alors on veut aussi dire merci», explique Mme Gélinas, qui espère pouvoir amasser entre 5000$ et 10 000$ au cours de cette soirée qui présentera aussi le musicien et chanteur Pierre Poirier et ses invités.

Pour ce faire, 300 billets au coût de 30 $ ont été mis en circulation. Des enchères auront également lieu sur place pour amasser des fonds. La Municipalité, la Boulangerie Germain ainsi que la microbrasserie À la Fût de Saint-Tite mettent également la main à la pâte pour faire de cette soirée une réussite.

Les billets sont présentement en vente à la Boulangerie Germain, au Esso de Sainte-Thècle, au Café Aux Cinq Soeurs, au Bistro la Vieille Banque de Saint-Tite ainsi que chez Danielle Huard Couturière, dans le secteur Grand-Mère.