Delta: le chantier de 48 M $ de plus en plus visible

(Trois-Rivières) Même si plusieurs travaux importants ont eu lieu à l'intérieur au cours des dernières semaines, c'est vraiment depuis lundi que le public peut saisir l'ampleur du chantier du futur Centre d'événements et de congrès interactifs (CECI) à Trois-Rivières. Et malgré tout le branle-bas, ce projet de 48 millions de dollars sera complété dans un an exactement.

Le vice-président au développement du CECI, Yves Beaudoin, et le chargé de projet, Therrien Entrepreneur Général, Frédéric Balleux, au rez-de-chaussée.

«On est dans le coeur des changements avec notre partenaire Therrien Entrepreneur Général. Actuellement, c'est une phase critique parce que c'est là que les gens aux alentours, les commerçants, les résidents, voient l'impact et l'ampleur des travaux», a confié le vice-président au développement du CECI, Yves Beaudoin.

Lors d'une visite accordée au Nouvelliste, celui-ci s'est plu à montrer au rez-de-chaussée «ce que sera le Centre d'événements et de congrès». «C'est spacieux, c'est grand», laisse-t-il échapper, évoquant une éventuelle aire de restauration et un lobby «gigantesque».

Pour sa part, le chargé de projets, Frédéric Balleux, de Therrien Entrepreneur Général, a expliqué que les travaux avaient débuté en juin dernier «de façon un peu discrète».

«On a procédé à un réaménagement à l'intérieur, avec beaucoup de travaux de renforcement. Aussi, il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits au deuxième étage au niveau des salles de congrès. On s'apprête actuellement à les compléter», décrit-il.

Parallèlement, des travaux de revêtement ont lieu à l'extérieur. «On va procéder prochainement à des travaux pour ériger la fondation du futur agrandissement du CECI. Mais aussi, sur la rue Saint-Georges, on est à l'aube d'une autre phase, on s'apprête à commencer la démolition, l'excavation et les pieux pour la future fondation de l'hôtel qui va monter sur 11 étages», fait savoir M. Balleux.

Si une bonne partie des 48 millions de dollars sert à la présente construction, M. Beaudoin laisse entendre que des phases relatives à la restauration et aux technologies seront éventuellement annoncées. «Il y aura aussi des investissements substantiels», a-t-il indiqué.

L'échéance du 25 septembre 2018 est affichée autour du chantier. Après une préouverture en juin 2018, l'ouverture officielle du CECI sera donc marquée par l'ajout de 65 nouvelles unités aux 160 chambres et suites actuelles, complètement métamorphosées. Et au lieu de voir apparaître un second bâtiment hôtelier sur le site, comme c'était prévu à l'origine, le complexe du Delta Marriott sera plutôt en un seul bloc. Mais la passerelle reliant le tout au stationnement Badeaux figure toujours dans les plans.

«C'est un projet structurant et avec la forte demande, les retombées seront exceptionnelles pour la Ville de Trois-Rivières. Avec un total de 225 chambres, ce sera l'un des plus grands hôtels annexés à un centre des congrès», avait déjà souligné le président de la Société immobilière G3R, Carl Gravel.