 Prolongement de l'été: Un coup de grâce pour les producteurs agricoles 

Brigitte Trahan

Le Nouvelliste Le Nouvelliste

(Trois-Rivières) À la Ferme Gagnon de Trois-Rivières, une musique festive agrémentait, vendredi, la visite au stand des petits fruits. Les clients en vêtements légers se succédaient en grand nombre pour venir acheter des fraises d'automne. «C'est une ambiance d'été», constate, presque incrédule, David Lemire, le propriétaire et président de l'Association provinciale des producteurs de petits fruits. C'est que nous sommes, rappelons-le, officiellement en automne depuis le vendredi. Les arbres commencent à changer de couleur mais, en même temps, c'est l'été qu'on n'a pas eu cette année. Les producteurs ne sont pas près d'oublier le temps frais et pluvieux qui a marqué le printemps et même les mois de juin et juillet 2017.