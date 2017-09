 Développement de la zone agricole: 25 actions identifiées pour le MRC de Nicolet-Yamaska 

Entamée en février 2016, cette planification est l'aboutissement d'un travail de collaboration et de concertation de près de 18 mois qui aura permis de recueillir les propositions et de mobiliser plus de 80 partenaires, citoyens et producteurs agricoles.

Rattachées à six grandes orientations de développement, les actions répondront aux enjeux prioritaires du milieu agricole dont la main-d'oeuvre agricole, l'accessibilité à l'agriculture, la diversification des productions agricoles, la qualité de l'eau et la mise en marché de proximité.

En collaboration avec les partenaires, les intervenants du milieu et les producteurs agricoles, la MRC de Nicolet-Yamaska travaillera à la mise en oeuvre des actions composant le plan d'action du PDZA.

Dans le cadre de la planification stratégique de la MRC réalisée en 2016, le secteur agroalimentaire avait été identifié comme un secteur à prioriser en raison de la nature même du territoire qui est fortement agricole. Il était donc primordial de pousser davantage la réflexion sur les actions à entreprendre dans la zone agricole afin d'assurer un développement à la hauteur du potentiel de ce secteur.

«Le milieu agricole de Nicolet-Yamaska sort gagnant de l'élaboration de cette planification pour la qualité du document et surtout, pour la mobilisation du milieu autour de la vitalité et du développement de la zone agricole. Cette mobilisation permet d'asseoir le PDZA sur des bases solides de collaboration grâce à l'engagement des intervenants, des citoyens et des producteurs agricoles qui ont travaillé ensemble et qui aura des retombées positives pour l'ensemble de la collectivité», ont souligné les coprésidents du comité directeur du PDZA, Pierre Gaudet et Mario Proulx.

Selon eux, les citoyens et les producteurs agricoles du territoire «bénéficieront certainement des retombées de ce plan au cours des années à venir».

Pour prendre connaissance du document complet ou de sa version résumée, on peut se rendre sur le site Internet de la MRC de Nicolet-Yamaska (www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca). Des formats papier seront distribués à travers le territoire. Et pour suivre de près la mise en oeuvre des actions, on peut s'abonner à la page Facebook du PDZA (PDZA MRC Nicolet-Yamaska).