Abonnement au gym : quelques éléments à surveiller

Le secteur des centres de conditionnement physique est bien encadré par la loi, notamment sur le plan des exigences relatives aux contrats d'abonnement et des modalités de paiement.

La variété des méthodes est également notable alors qu'on peut opter tant pour les poids libres et exerciseurs classiques que pour de nouvelles disciplines plus actuelles ou adaptées aux besoins d'une clientèle ciblée.

Clauses de renouvellement automatique: assurez-vous que le contrat d'abonnement ne renferme pas de clause en vertu de laquelle votre abonnement serait, en l'absence d'un avis contraire de votre part, automatiquement renouvelé sans préavis.

Paiement en un seul versement: malgré que cela puisse être plus pratique aux yeux de certains, le paiement de l'abonnement en un seul versement constitue une pratique qui est interdite aux commerçants qui oeuvrent dans ce secteur d'activité. En outre, une telle pratique vous expose à un plus grand risque de perte en cas de fermeture.

Abonnements de plus d'un an: il arrive que des centres de conditionnement physique offrent à leur clientèle de conclure des contrats d'abonnement de longue durée, parfois cinq ans, en contrepartie d'un tarif avantageux. En plus de contrevenir à la LPC, cette pratique alourdirait d'autant les pertes financières qui découleraient d'une cessation des activités du centre.