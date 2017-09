Nouveaux visages pour Cordonnerie Carol Binet

C'est le 1er janvier dernier qu'André Gilbert et Hervé Turbide, qui étaient auparavant employés, sont devenus propriétaires de la cordonnerie Carol Binet.

«L'année passée, nous partions en vacances et puis Carol Binet nous a envoyé une petite lettre. Il disait qu'il était rendu assez âgé et qu'il voulait déléguer son entreprise. Il voulait savoir si nous étions intéressés à l'acheter, car il ne voulait pas vendre à des étrangers. Si nous ne l'achetions pas, nous perdions 12 emplois ici», expliquent les propriétaires.

Relève

Le manque de relève dans le milieu des cordonneries au Québec représente une problématique importante selon André Gilbert.

«Mon plus grand défi a été de trouver un nouveau cordonnier. Il n'y a pas de formation qui se donne. Il n'y a plus d'école de cordonnerie. C'est un gros problème, car les industries sont extrêmement inquiètes face à une éventuelle pénurie de cordonniers. Les gens s'interrogent à savoir qui sera en mesure de réparer leurs équipements sportifs, leurs bottes, leurs manteaux... Mon but est donc de former le plus de personnes possible ici avant que je prenne ma retraite».

Secteurs d'activités

La cordonnerie propose trois sphères d'activités. Elle offre un magasin de chaussures spécialisées, les services de cordonnerie et de couture ainsi qu'un atelier de fabrication et d'assemblage pour les contrats industriels.

«La cordonnerie c'est la plus grosse au Québec. Tous ceux qui fabriquent des bannières à Trois-Rivières font affaire ici. Avec 27 machines, nous sommes les seuls qui avons l'équipement nécessaire pour coudre ça et installer les oeillets. Chaque année, nous faisons le Grand Prix de Trois-Rivières au complet ce qui totalise entre 90 et 100 toiles», mentionne André Gilbert.

Nouveautés et changements

Afin de diversifier ses services offerts, la cordonnerie Carol Binet offre désormais une sélection de chaussures santé-sécurité en succursale.

Des vêtements du même type seront aussi disponibles dans les prochaines semaines. André Gilbert et Hervé Turbide ont également procédé à l'achat d'un camion de livraison.

«Depuis trois semaines, nous avons un représentant qui fait le tour des industries de la région. Il offre souliers, bottes de sécurité et d'autres équipements. Il vend à même le camion qui est aménagé comme un magasin», ajoute M. Gilbert.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve l'installation d'un point de dépôt à Nicolet. Les propriétaires désirent en ouvrir d'autres, notamment du côté de Louiseville. Depuis cet été, la cordonnerie offre la réparation de toit rétractable sur tous les modèles de véhicules décapotables. De plus, elle est maintenant ouverte sur l'heure du dîner, il est donc possible pour les clients de venir chercher ou déposer leurs biens. Finalement, un kiosque de liquidation de chaussures ouvrira ses portes dimanche au marché aux puces situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Les nouveaux propriétaires affirment ne pas avoir observé de changement au sein de leur clientèle à la suite du départ de M. Binet.

«Les clients ont continué à nous faire confiance, ils étaient heureux qu'il y ait de la relève dans ce domaine. Nous sommes sérieux, mais nous ne nous prenons pas au sérieux. Nous avons une belle relation avec eux. Les gens apprécient notre service à la clientèle», mentionnent-ils.