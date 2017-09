Le Boisé du golf: un projet de près de 6 M$

Au total, ce sont 24 terrains variant de 8125 pieds carrés à 27 000 pieds carrés qui sont mis à la disposition des acheteurs, dont la moitié disposeront d'un boisé et du club de golf comme voisin arrière. Toutefois, l'engouement pour le projet semble important, alors que cinq des 24 terrains ont déjà trouvé preneurs avant même que le projet ne soit lancé.

«C'est un des très beaux secteurs de la ville, et nous sommes très compétitifs sur le marché alors je constate que ça connaît déjà un beau succès. C'est une agréable surprise. La demande est très forte pour de l'unifamilial», mentionne David Proulx, président de Proulx Immobilier.

La première pelletée de terre du projet a donc été donnée mercredi en présence du maire Yves Lévesque, et les travaux de déboisement ont déjà débuté à cet endroit. Au cours des prochains mois, les travaux d'infrastructures se tiendront pour permettre la construction des premières maisons, qui pourraient être livrées dès l'été 2018, croit M. Proulx.

Le prix moyen des maisons, terrain compris, se situe entre 250 000 $ et 275 000 $, un prix que le promoteur qualifie de «très compétitif» dans le marché actuel. «Les gens vont pouvoir choisir le modèle de maison qu'ils veulent. Nous ne cherchons pas à créer un quartier complètement uniforme, on veut aussi de la variété alors le client peut arriver avec ses préférences et choisir parmi des centaines de modèles», explique celui qui s'est associé à l'entreprise Dessins Drummond pour mener à terme son projet.

David Proulx est à l'origine d'un autre développement domiciliaire, cette fois du côté de la rue Marchand dans la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Trifluvien d'origine, l'entrepreneur n'a pas caché sa fierté de voir s'ériger son premier projet dans sa ville natale.