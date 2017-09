La CCIHSM lance ses activités

«C'est une très belle saison qui s'annonce, une saison dynamique avec des nouveautés et des classiques [...] Notre directrice met ses couleurs. Il y a moins de déjeuners, plus de formation, plus de 5 à 7. Ça suit aussi la tendance de la Chambre qui veut que les membres soient de plus en plus jeunes», a lancé la présidente de la CCIHSM, Mélanie Ricard.

La Chambre va présenter l'ensemble des activités qui auront lieu en 2017. Le reste sera présenté seulement au début de l'année 2018 à l'occasion du Chin-Chin. Évidemment, les grands classiques seront de retour, notamment l'activité au masculin, le rendez-vous au féminin et le gala.

«On prépare quelque chose de grandiose. C'est le 35e anniversaire de la Chambre et le 10e gala. Je peux annoncer en primeur que l'événement sera au Colisée municipal. On va pouvoir gonfler le nombre de tables et le nombre de participants.

Ce sera un gala majestueux et on met la barre haute», a lancé Karine Rochette.

Les nombreux déjeuners qui avaient marqué la saison dernière feront place en grande partie à de nouvelles formules plus dynamiques.

«Il va y avoir plusieurs 5 à 7 de réseautage. C'était beaucoup demandé. Cette année, on va aussi beaucoup se déplacer d'une salle à l'autre. [...] Les formations vont être plus complètes. Les gens vont repartir avec des boîtes à outils. Plutôt qu'une conférence d'une heure et demie, ce sera une formation de trois heures. On ne va pas seulement effleurer le sujet. Il y a beaucoup moins de matins dans l'horaire», a expliqué la directrice générale.

Évidemment, la Chambre ne pouvait passer à côté des élections municipales. Il y aura une soirée de présentation pour les candidats à la mairie.

«C'est le 18 octobre et c'est ouvert à tous. On a choisi une grande salle pour être capable de recevoir tout le monde. Ce ne sera pas un débat, mais bien une présentation», insiste Karine Rochette.

Le traditionnel dîner du maire est également à l'horaire, l'invité ne sera toutefois pas connu avant le 5 novembre, jour où les Québécois iront aux urnes pour former leur conseil municipal.

«On ne sait toujours pas qui ce sera, mais il viendra nous exposer sa vision économique pour les prochaines années le 13 décembre», assure la présidente de la CCIHSM Mélanie Ricard.

La première conférence aura lieu le 11 octobre, la Chambre veut démystifier les services offerts par Emploi-Québec. Suivront ensuite la rencontre sur le Pôle d'économie sociale, le déjeuner sur les services financiers et une formation sur le rôle d'un c.a.

«Il y aura aussi la visite de quelqu'un de chez Hydro-Québec pour l'activité Comment faire des affaires avec Hydro-Québec. Il reste la date à arrêter, mais ce sera dans la première partie du calendrier», a noté Karine Rochette.

Même si la programmation de l'hiver ne sera pas dévoilée, on a pu apprendre que les formations seraient axées sur les ressources humaines.

«Il va y avoir beaucoup de choses pour les besoins de main-d'oeuvre. C'est criant depuis que je suis en poste et ça fait seulement quatre mois que je suis en poste», a-t-elle mentionné.