Aliments Prémont: 100 000 $ pour une nouvelle norme GFSI

«La norme GFSI est l'équivalent d'une norme ISO, dans le secteur alimentaire et au niveau global, c'est une des normes les plus élevées», dit-il en précisant que son entreprise veut exporter ses produits partout dans le monde et se positionner en tant que leader sur le marché international.

«C'est une reconnaissance mondiale», résume le p.d.g.. La norme permettra donc à Aliments Prémont de transiger avec tous les grands joueurs de l'alimentation au détail comme les Costco, Loblaw et Sobeys.

L'entreprise veut envoyer 50 % de ses produits à l'exportation tandis que l'autre moitié sera réservée au marché intérieur, explique le p.d.g..

Le député de Maskinongé, Marc H. Plante, a annoncé mardi une aide financière de 50 000 $ du programme Levier pour ce projet, au nom du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Aliments Prémont est spécialisée dans la transformation de protéines de porc et la fabrication de produits à valeur ajoutée. «Nos principaux partenaires d'affaires sont les abattoirs du Québec et du Canada», indique M. Bisson.

«On n'a pas présentement de marque Aliments Prémont», précise-t-il. On a des choses en développement et on a certains produits qui sont à l'épicerie, présentement, mais sous l'appellation de marques privées», signale-t-il.

Rappelons qu'en juillet 2013, Aliments Prémont avait acquis les locaux de l'ancienne usine Montpak qui avait cessé ses activités en décembre 2011.

Une quinzaine d'employés de l'ancienne entreprise avaient contribué au démarrage d'Aliments Prémont. Ils sont environ 70, aujourd'hui, un nombre qui est appelé à croître, indique le président. Afin de combler tous ses besoins en main-d'oeuvre, l'entreprise a présentement recours à une douzaine d'employés de la région de Montréal qui font la navette en autobus chaque jour entre la métropole et Sainte-Angèle-de-Prémont.

«Je tiens à souligner une initiative de la MRC qui avait fait un salon de l'emploi», indique pour sa part le député Plante. «Ils sont allés chercher des gens de Montréal pour leur faire visiter la MRC et voir les emplois disponibles et on doit maximiser ces efforts-là avec le SANA, la MRC et le gouvernement», estime-t-il.

La mairesse, Barbara Paillé, en profite pour rappeler que la municipalité dispose de plusieurs zones blanches pour la construction résidentielle où l'aqueduc passe déjà. Aliments Prémont est le plus gros employeur de la municipalité, souligne la mairesse qui se réjouit à la perspective de grossir sa population.

«Il y a quatre ans, on était dans les mêmes locaux pour annoncer une reprise d'entreprise», rappelle le député de Maskinongé. «On était 15 employés et il y en a maintenant 70, ce qui vient encore prouver que la Mauricie va bien, que la Mauricie va mieux. Le taux de chômage est plus bas. On travaille de concert avec les entreprises, les municipalités, les MRC pour créer des emplois», souligne-t-il.

«Chez Aliments Prémont, depuis le redémarrage des activités, on a érigé les piliers de l'entreprise sur la productivité, l'innovation et l'amélioration des procédés», tient à souligner M. Bisson. «Des normes plus rigoureuses vont nous permettre de continuer sur cette lancée», dit-il.