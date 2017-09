L'Ancêtre rafle neuf prix aux Global Cheese Awards

(Bécancour) La Fromagerie L'Ancêtre de Bécancour a vu cinq de ses fromages et deux de ses beurres se distinguer lors du concours international Global Cheese Awards. Le commerce centricois a récolté un total de neuf prix lors du salon tenu du 7 au 9 septembre en Angleterre.

Le cheddar fort de L'Ancêtre a mérité trois prix, soit celui du Meilleur cheddar non-européen, du meilleur cheddar canadien et du meilleur cheddar fort. Ses cheddards doux et moyen ont aussi raflé les médailles d'or dans leur catégorie respective, tandis que son cheddar extra-fort a mérité le bronze dans sa catégorie.

Le cheddar Le Saint-Grégoire a pour sa part obtenu la médaille d'argent dans la catégorie des fromages ayant le plus d'avantages pour la santé. Le salon international, auquel L'Ancêtre participe depuis cinq ans, récompense aussi les beurres. L'Ancêtre a ravi l'or dans la catégorie Beurre non salé, et le bronze pour son beurre salé dans son emballage original.

«Nous sommes fiers de dire que nos produits ont séduit cette année encore le jury de connaisseurs. À chaque nouvelle participation à ce concours des plus courus, nous enregistrons une belle progression, puisque nous sommes passés de deux à neuf médailles annuelles depuis 2013», se réjouit le président de la fromagerie, Pascal Désilets.

Fondée en 1992, la Fromagerie L'Ancêtre a construit sa propre usine à Bécancour en 1996. La compagnie avait été imaginée par 10 producteurs laitiers qui souhaitaient créer des produits biologiques.