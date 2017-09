Les affaires express

Réunis lors d'une assemblée générale les 6 et 7 septembre, les travailleuses et travailleurs de la Régie des matières résiduelles de la Mauricie ont procédé au renouvellement de leur convention collective. Ils ont respectivement accepté celle-ci à 100% et 95%. Le contrat de travail est d'une durée de six ans. Il prévoit notamment des augmentations de salaire en fonction de l'indice des prix à la consommation sujet à un minimum de 1,75% et un maximum de 3% pour la première année. La convention totalise une augmentation de 11,50% sur les six années de l'entente. L'augmentation de salaire est rétroactive au 1er mai 2017. Les employés verront également leur régime de retraite bonifié. Ils réaliseront aussi des gains au niveau des jours fériés, de congés d'utilités, des horaires et des équipements de sécurité. Vincent Mongrain