377,6 millions $ pour les usines Kruger de Trois-Rivières et Brompton

(Trois-Rivières) La Société Kruger annonce un investissement de 377,6 millions $ pour la diversification des activités de ses usines de Brompton et Wayagamack vers des créneaux de spécialité tels que les emballages alimentaires flexibles, l'étiquetage et l'impression numérique.

Cet investissement contribuera au maintien de plus de 500 emplois en Mauricie et en Estrie.

Kruger et le gouvernement du Québec ont conclu un partenariat en vertu duquel Investissement Québec accordera des prêts et une garantie de prêts totalisant 59,8 millions $.

L'usine Wayagamack de l'Île-de-la-Potherie à Trois-Rivières recevra 32, 9 millions $, et un octroi de 22,3 millions $ sera dédié à l'usine du boulevard Gene-H.-Kruger, aussi à Trois-Rivières.

L'usine de Brompton recevra pour sa part 47,5 millions $, et la Centrale de cogénération à la biomasse, également à Brompton, obtiendra 4,8 millions $.

Pour réaliser son projet de diversification, Kruger investira 107,5 millions $ au cours des trois prochaines années pour permettre aux usines de Brompton et Wayagamack de réduire graduellement la production de certains produits en décroissance comme le papier journal et le papier pour magazines, tout en accédant à de nouveaux marchés en croissance à travers le monde.

L'annonce s'est déroulée vendredi en présence du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade, et du président du Conseil et chef de la direction de Kruger, Joseph Kruger II, ainsi que des ministres Luc Blanchette, Julie Boulet, et Luc Fortin.