Fibre optique dans la MRC de Bécancour: l'aide de l'État attendue

(Bécancour) Pour son projet de déploiement de la fibre optique, la MRC de Bécancour est toujours en attente d'une réponse à sa demande d'aide financière qu'elle a déposée le 19 avri dernier, et ce, dans le cadre du programme provincial Québec branché et Brancher pour innover au fédéral.

«Nous supposons que notre dossier est toujours à l'étude et que les membres des comités d'analyse seront sensibles à nos besoins», a commenté le préfet, Mario Lyonnais, tout en évoquant les récentes annonces gouvernementales en Haute-Mauricie.

Selon lui, le gouvernement du Québec a reçu 240 projets en lien avec son programme Québec branché.

«La ministre Dominique Anglade a mentionné que les projets retenus seront dévoilés dès l'automne prochain. Nous espérons fortement que notre dossier saura attirer l'attention des membres du comité car notre projet collectif est d'une importance capitale et stratégique pour le développement de nos 12 municipalités», a-t-il indiqué.

À son avis, l'accès à l'Internet haute vitesse est source de services essentiels et d'information tant pour la MRC de Bécancour que la région haute-mauricienne.

«Avec la fermeture de la centrale nucléaire, nous avons grandement besoin de cette nouvelle ère technologique pour attirer et maintenir les entreprises et les familles, contrer l'exode des jeunes et les travailleurs autonomes. Ce nouveau service permettra d'assurer un avenir prospère pour nos municipalités», renchérit le directeur général, Daniel Béliveau.