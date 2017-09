JCM: Joannie Bournival présidente

«Cette année, le nouveau conseil d'administration s'est donné une vision claire qui résume l'essence même de la Jeune Chambre: crée ta voie, génère tes opportunités et développe tes forces. Cette vision rassembleuse va dicter nos actions pour la prochaine année, elle va nous permettre d'atteindre nos objectifs, de renforcer nos activités et notre membership, et surtout, de mettre de l'avant une team JCM forte, unifiée», a-t-elle commenté lors du lancement de la saison 2017-2018.

Les portraits des jeunes leaders membres de la Jeune Chambre sont de retour sur les stations de radio 106,9 FM et 100,1 FM en Mauricie et à travers la programmation de TV Cogeco tout au long de l'année. La Jeune Chambre invite d'ailleurs ses membres à poser leur candidature.

Au chapitre des nouveautés, l'équipe de la Jeune Chambre de la Mauricie se dit prête à élever la barre de chacune de ses activités. Pour 2017-2018, elle propose des activités efficaces de réseautage, des conférenciers de haut niveau et des concepts innovants. «Cette nouvelle année qui débute promet d'être épatante, tout en gardant le focus sur nos membres, notre raison d'être et le coeur de nos actions», ajoute Chanie Perreault, directrice générale.

Le conseil d'administration 2017-2018 est formé de Joannie Bournival (SDC Centre-ville), Christine Martel (Corporation de développement culturel de Trois-Rivières), Mathieu Tessier (Géomatique BLP), Matthew Sigouin (Corporation des Événements de Trois-Rivières), Maxime Fecteau (Patates Dolbec),

Maxime Labrie (Bélanger Sauvé), Roxan Turcotte (Construction RLR Turcotte) et l'administrateur désigné par l'Université du Québec à Trois-Rivières, Jonathan Berniquez Lévesque.

Se joignent aux administrateurs déjà en poste: Francis Patry-Landry (Groupe Investors), Maxime Lamoureux (Mallette), Steve Lafontaine (Carrefour Trois-Rivières-Ouest), Valéry Désilets (Cogeco Media) et Ghislain Gervais, président sortant.

Ces derniers invitent d'ailleurs la population de Trois-Rivières et des environs à venir assister gratuitement à la Descente, défi interentreprises de boîtes à savon, le 16 septembre prochain dans la côte Père Marquette. Douze entreprises de la région se livreront à cette compétition, afin d'amasser des fonds pour la Jeune Chambre et la Fondation québécoise du cancer.