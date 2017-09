Investissement de deux millions $ au Centre funéraire J.N. Rousseau

(Nicolet) Présent dans le milieu depuis près d'un siècle, le Centre funéraire J.N. Rousseau offre maintenant à la population de Nicolet et des environs de nouvelles installations qui auront nécessité des investissements dépassant les deux millions de dollars.

«On est bien fier. C'est un besoin pour les familles et cela permet de tout faire à un même endroit», a confié au Nouvelliste Marie-Josée Rousseau, en marge de l'inauguration qui a eu lieu mercredi en présence de plusieurs dignitaires.

Même si l'ouverture officielle avait lieu le 6 septembre, le nouvel établissement de 13 000 pieds carrés a déjà servi une fois et d'autres funérailles sont prévues dès la fin de semaine prochaine.

Le Centre funéraire J.N. Rousseau existe depuis 1924. Or, la nouvelle bâtisse est toujours située sur le boulevard Louis-Fréchette, entre le Grand Séminaire et le Musée des religions du monde. Après une première pelletée de terre en octobre 2016, les travaux auront été complétés selon les échéanciers initialement fixés, soit l'été 2017.

On y retrouve donc deux grandes salles d'exposition avec multimédia, un petit salon privé pour la famille et un grand columbarium intérieur vitré. «Avec une carte d'accès, les familles pourront même venir se recueillir en dehors des heures d'ouverture, de 10 heures le matin à minuit», a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs, un Grand Mémorial peut contenir 160 personnes assises pour les liturgies de la Parole ou autres célébrations. Avec un code d'accès, les gens qui ne peuvent être présents pourront voir la cérémonie en direct sur internet.

Petit coin de jeux pour les enfants, salle de réception très lumineuse pouvant accueillir jusqu'à 170 personnes, laboratoire, garage pour les voitures et grand stationnement: voilà d'autres atouts au nouveau Centre funéraire J.N. Rousseau de Nicolet.

«Je suis toujours ravie de l'arrivée d'une nouvelle entreprise sur notre territoire, mais je suis d'autant plus fière de voir des entreprises d'ici traverser les siècles et être présente depuis plusieurs décennies à Nicolet. Quand une entreprise de qualité comme celle-ci perdure aussi longtemps, c'est qu'elle a su se démarquer, innover et s'adapter aux nouvelles demandes du marché. C'est ce qu'on appelle être de vrais leaders», a tenu à souligner la mairesse Geneviève Dubois.