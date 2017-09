Investissement de 531 000 $ à la Société Laurentide

(Shawinigan) «Les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent le mieux au changement». En citant Charles Darwin, le président de Société Laurentide, André Buisson, a voulu démontrer l'importance de l'investissement de 531 000 dollars consacré à de nouveaux équipements, rendu possible par l'implication du fédéral et du provincial à la hauteur totale de 361 000 dollars.

L'aide d'Ottawa est accordée par l'entremise de Développement économique Canada pour les régions du Québec alors que celle du Québec est issue du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

Ces contributions financières permettent ainsi l'implantation de techniques de fabrication innovatrices, plus écologiques et plus efficaces. Ce qui correspond aux deux vecteurs stratégiques de l'entreprise, soit «une passion contagieuse envers le développement durable et une productivité accrue par l'innovation technologique», précise le grand patron.

Plus de détails dans Le Nouvelliste du 6 septembre