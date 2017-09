Le DigiHub de Shawinigan comme modèle pour un réseau québécois

(Shawinigan) Le DigiHub de Shawinigan pourrait servir de référence à l'implantation d'un réseau de «hubs innovants» dans chaque région du Québec. Cette structure aurait comme but de promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation à l'ère du numérique. Un manifeste a été lancé vendredi matin à Shawinigan pour appuyer le projet.

Signé par 19 intervenants du milieu socioéconomique de plusieurs régions du Québec, ce manifeste de 16 pages promeut la nécessité de créer de nouveaux outils de soutien à l'entrepreneuriat en région.

Au sein de ce réseau régional, chaque «hub innovant» serait voué à la promotion de l'entrepreneuriat et à l'aide à l'émergence des vocations entrepreneuriales, ainsi qu'à l'enrichissement de la vision des entrepreneurs par l'organisation de conférences ou de réunions de remue-méninges collectif, par exemple.

Ces hubs favoriseraient également la diffusion au sein des PME de connaissances et pratiques innovantes, particulièrement dans le domaine des pôles d'expertise locaux.

Ils se distingueraient par ailleurs comme des lieux physiques abritant des espaces dédiés à l'incubation et l'accélération d'entreprises, au coworking, à un fablab, à l'hébergement de pôles d'expertise, ou encore à un centre de conférence.

La création du réseau répondrait à un ensemble de problématiques et d'enjeux touchant par exemple la désindustrialisation, le passage vers une économie du savoir globalisée et numérisée qui avantage les grandes villes au détriment des régions, l'exode des jeunes vers les grands centres et la difficulté de retenir le personnel hautement qualifié en région.

«Il faut se donner des moyens pour réaliser une véritable occupation du territoire québécois. Des pôles économiques comme Montréal et Québec sont importants, mais il faut aussi faire une place aux régions dans la nouvelle économie. Le Québec a besoin de ses régions et les régions ont besoin du soutien de Québec», commente Michel Anger, maire de Shawinigan et président du DigiHub.

«Il faut répartir nos ressources, partager nos connaissances, coopérer, ne plus travailler en vase clos, car l'innovation n'a pas de frontières et doit s'épanouir au bénéfice de tous», renchérit Philippe Nadeau, directeur général du DigiHub et cosignataire du manifeste.

En marge du conseil général du Parti libéral du Québec tenu en juin à Trois-Rivières, le premier ministre Philippe Couillard avait vanté le DigiHub de Shawinigan. Il avait affirmé que le Centre d'entrepreneuriat et le DigiHub de Shawinigan étaient des exemples à suivre pour toutes les autres régions de la province.

Philippe Couillard avait aussi déclaré: «J'ai été fier de parler en Europe ou récemment en Israël de ce que j'ai vu au Centre d'entrepreneuriat et au DigiHub. C'est un projet extraordinaire et ça nous a donné l'idée de constituer des incubateurs d'entreprises comme ça au Québec partout dans nos régions. Il faut qu'on puisse démarrer notre entreprise en région et créer de l'emploi.»