Remorquage J2 fait l'acquisition de Remorquage R. Montpas

(Bécancour) À l'automne 2012, deux jeunes hommes, début vingtaine, démarraient leur compagnie, Remorquage J2, à Bécancour. Cinq ans plus tard, voilà que le duo vient de mettre la main sur une entreprise bien établie dans le domaine sur la rive sud, Remorquage R. Montpas. Résultat? Jason Julien et Jonathan Roy possèdent maintenant une flotte de 21 camions, soit dix fois plus qu'à leur début.

«Dans la dernière année, on a fait des investissements d'un demi million de dollars dans les infrastructures et l'achat de nouveaux camions», raconte M. Julien.

Par rapport à cette transaction conclue jeudi, l'entrepreneur de 28 ans se plaît à souligner que Remorquage R. Montpas, qui compte cinq camions au pied du pont Laviolette, est en affaires depuis 44 ans. «Ils ont le CAA, des ententes avec la SQ et divers contrats», précise-t-il.

C'est par un concours de circonstances que Remorquage J2 a vu le jour. Le père de Jason Julien avait rencontré Jonathan Roy dans un cours de moto. Et le paternel a vite détecté le potentiel d'un partenariat d'affaires entre son compagnon de classe du moment et son fils.

«Il lui a dit qu'on ferait de belles noces en affaires ensemble. Mon père, qui a toujours été en affaires, m'est arrivé avec un petit bout de papier sur lequel était inscrit le nom de Jonathan avec un numéro de téléphone. Une semaine plus tard, j'ai décidé de l'appeler. On était chacun dans différents domaines, on ne touchait pas du tout au domaine du remorquage ou du transport et tout de suite, une belle chimie s'est installée. On voulait se lancer en affaires ensemble», se rappelle Jason Julien.

Parmi les premiers scénarios, il y avait celui d'acquérir une bâtisse pour la convertir en entrepôt. «On lançait des idées. Après deux ou trois rencontres pour apprendre à se connaître, on a entendu entre les branches que Carrosserie Champagne délaissait le marché du remorquage. On est allé les rencontrer. C'est quelque chose qui pouvait nous intéresser. On voyait le potentiel de partir dans ce domaine», poursuit-il.

Il s'en est suivi la confection d'un plan d'affaires et la recherche de financement.

«On a eu de la difficulté à acheter nos deux premiers camions, parce qu'on nous demandait des chiffres alors qu'on n'avait pas commencé encore», avoue le copropriétaire.

À peine démarré, Remorquage J2 avait décroché le premier prix de l'Oeil du mentor organisé par la Cellule de mentorat de Nicolet-Bécancour.

Lors de l'édition de 2013, les deux dirigeants avaient réussi à séduire les cinq mentors-dragons, pour repartir avec une bourse de 1500 dollars.