L'effet de l'ouragan Harvey se fait sentir sur le prix de l'essence

Selon CAA Québec, le prix moyen à la pompe était pourtant de 1,13 $ en Mauricie alors que le prix réaliste avait été évalué à 1,17 $. Pour sa porte-parole, Annie Gauthier, la cause de la hausse ne fait aucun doute, même si l'arrivée d'un long congé comme celui de la fête du Travail est souvent synonyme de flambée des prix à la pompe.

«L'augmentation qu'on connaît maintenant, c'est vraiment dû à Harvey. L'essence raffinée ayant fait un bond important mercredi, le coût d'acquisition pour les stations-service a fait un bond aussi, et l'augmentation de la valeur de l'essence raffinée se poursuivait jeudi matin», a-t-elle expliqué au Nouvelliste.

À son avis, cette tendance à la hausse ne veut pas nécessairement dire qu'elle va se refléter à nouveau à la pompe puisque, dit-elle, «il y a déjà eu une bonne augmentation». «Il faut rester aux aguets, rester vigilants, voir si ça va continuer d'augmenter. Somme toute, s'il y a des gens qui voient encore de l'essence à bon prix à des endroits, c'est le temps d'y aller, c'est le temps de faire le plein», suggère Mme Gauthier.

Si l'impact économique de l'ouragan Harvey commence à atteindre la région, c'est qu'il y a beaucoup de raffineries qui ont dû arrêter ou ralentir considérablement leurs activités, «ce qui fait qu'il y a eu moins de matière disponible sur le marché».

«Il y a quand même un pourcentage non négligeable d'essence américaine qui s'en vient au Canada. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas un marché québécois, ou canadien, ou américain de l'essence, c'est un marché qui est nord-américain, c'est un marché qui est spéculatif, très réactif», fait remarquer la conseillère en communication chez CAA-Québec.

Si, dit-elle, on a commencé à évaluer les dommages causés par les intempéries météo, d'autres évaluations se feront «à mesure que l'ouragan se tassera ou s'en ira de ces régions». «On pourra avoir la pleine mesure des séquelles. À ce moment-là, les groupes pétroliers vont prendre des décisions. Et malheureusement, c'est encore le consommateur qui doit assumer et vivre cette situation. Même quand l'essence est dite à bon prix, ça reste une denrée qui est dispendieuse, d'où l'importance de prévoir le coup quand on le peut», recommande Mme Gauthier.

Doit-on s'attendre à d'autres hausses à la pompe? «Ce n'est pas impossible. Si l'essence raffinée continue d'augmenter, si la disponibilité du produit ne peut pas être suffisante pour la demande, on crée de la valeur, la matière devient plus dispendieuse, c'est le jeu de l'offre et de la demande. C'est possible, on n'a pas de boule de cristal», avoue-t-elle.

Toutefois, à la lumière des mises à jour de l'Association américaine des automobilistes (AAA) transmises à CAA-Québec, «on ne s'attend pas à un précédent comme dans le cas de l'ouragan Katrina». «Pour le moment, quand on évalue les impacts et les dommages, ce n'est rien de très considérable. Leur analyse, c'est que les raffineries vont pouvoir remettre en marche leurs opérations assez rapidement quand tout va être passé et sécuritaire», a-t-elle fait savoir.

Ce qui fait qu'elle ne pense pas «que ce sera aussi difficile que ça l'a été». «Ça ne devrait pas être une affaire qui dure plusieurs semaines. Encore là, on fait des suppositions. On ne le sait pas. Il faut surveiller la montée et la descente des prix de l'essence pour tenter de faire une meilleure affaire possible», conclut Mme Gauthier.