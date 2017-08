Gala Gens de Terre & Saveurs 2018

Quatre catégories sont présentement ouvertes aux candidatures: nouvelle entreprise, agrotourisme, agrotransformateur et restaurateur/traiteur. L'entrepreneur lui-même, un client ou même un fournisseur peut suggérer une candidature. Pour ce faire, il ne faut que remplir un court formulaire au www.mauricie.upa.qc.ca/gala avant le 22 septembre.

En plus de ces quatre catégories, huit lauréats seront aussi honorés au cours des prochaines semaines. Il s'agit de l'agricultrice et l'agriculteur d'exception, du jeune entrepreneur de la relève, de la famille agricole et d'employés des secteurs des Chenaux, de la Haute-Mauricie, de Maskinongé et de Mékinac. Ils seront tous dévoilés lors du Gala le 12 avril.

En nouveauté cette année, les finalistes locaux de chaque catégorie seront présentés lors d'un cocktail dînatoire qui aura lieu le 23 novembre à Shawinigan.

Le Gala Gens de Terre & Saveurs est un événement annuel servant à souligner l'excellence des entreprises agricoles et agroalimentaires ainsi que les acteurs qui contribuent à leur dynamisme. Le 12 avril prochain, ce sont plus de 250 personnes qui sont attendues afin de souligner l'apport de ces gens à ce secteur important de la vie économique en région.