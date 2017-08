Les affaires express

Le projet Desjardins - Jeunes au travail est réalisé grâce à la contribution de la Caisse Desjardins de l'ouest de la Mauricie et des Caisses populaires de Saint-Alexis-des-Monts et de Maskinongé. Ces institutions financières ont accordé des subventions aux entreprises qui embauchaient les jeunes participants. Les subventions couvraient 50 % du salaire.

Le Carrefour jeunesse emploi de cette MRC est responsable de ce projet qui en est à sa 15e année. Trente entreprises souhaitaient prendre part à ce projet, proposant plus d'une trentaine d'emplois. Après une analyse portant sur la qualité et la diversité des postes offerts, 13 propositions d'emploi ont été choisies.

Les producteurs forestiers, les agriculteurs et les propriétaires de lots boisés du Centre-du-Québec et des régions avoisinantes sont conviés, le 23 septembre prochain, au mont Apic pour la 21e édition de la Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec.

L'événement permettra aux participants d'acquérir outils et connaissances afin de les guider dans leurs décisions relatives aux travaux d'aménagement ainsi qu'à la gestion de leurs boisés.

Aussi, plus de 65 exposants seront sur place afin de présenter leurs produits et services. Le comité organisateur présentera également trois conférences dont une sur les ravageurs forestiers exotiques qui menacent nos forêts, une sur les changements climatiques et leurs impacts sur la production ligneuse et acéricole et sur le traitement thermique réussi du sirop de bourgeon.

Articulés autour de deux thèmes, deux ateliers en forêt seront dispensés, soit un sur l'importance de la première éclaircie de plantation et un sur la façon d'optimiser en érablière sa production de bois et de sirop.

Les visiteurs sont attendus dès 9 h au 1361, route Bellemare, à Saint-Pierre-Baptiste. Des frais de 10 $ sont exigés aux personnes âgées de plus de 16 ans.