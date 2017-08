L'Adresse sur le fleuve: la marina prête en 2018

(Trois-Rivières) L'Adresse sur le fleuve aura finalement sa marina, et ce, dès 2018. C'est du moins ce qu'ont annoncé vendredi matin les promoteurs de ce développement de condominiums sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, alors que la phase 3 de ce développement est déjà en préparation et sera livrée pour juillet prochain.

«La marina a toujours fait partie du projet, depuis le début. Mais là, nous sommes plus qu'avancés dans nos démarches. Notre étude de faisabilité a été complétée avec Dessau. Nous attendons les conclusions de l'étude écologique du ministère de l'Environnement pour avoir notre permis et dès que cette démarche est complétée, le chantier se mettra en route», explique Guy Boutin, copromoteur du projet l'Adresse sur le fleuve.

La marina, qui sera prête en mai ou en septembre 2018, dépendamment du moment de l'obtention du permis par le ministère, comptera 99 espaces à quais disponibles aux membres fondateurs, aux résidents de l'Adresse sur le fleuve ainsi que quelques espaces pour les visiteurs de la région. Un Yacht Club sera également construit au coût de 1,7 M$.

Des espaces construits, trente seront réservés aux membres fondateurs de l'Adresse sur le fleuve, qui auront accès à l'étage VIP du Yacht Club, qui comprendra un bar avec foyer, des tables de billard et un salon privé. L'espace VIP devrait être ouvert douze mois par année, et l'investissement pour la construction du Yacht Club devrait créer une dizaine d'emplois directs et indirects, relate le copromoteur.

Condos

Par ailleurs, le développement des condos va bon train, assure Guy Boutin. Le terrain où sera érigée la phase 3 est présentement en cours de décontamination, et la construction devrait débuter plus tard cet automne avec la livraison des condos pour le 1er juillet 2018. Cet édifice qui comptera six étages sera situé le long de l'avenue des Draveurs, et comptera 54 unités.

«On a récemment sorti la liste de prix pour cet immeuble qui ne sera pas sur le bord de l'eau, ce qui nous permet de proposer une phase qui sera aussi accessible pour les plus petits budgets. Nous aurons sept unités en bas de 200 000 $, dont une à 179 000 $. À ce jour, nous avons attiré une clientèle parfois un peu plus âgée, mais nous espérons aussi satisfaire les plus jeunes avec cette nouvelle offre», laisse savoir M. Boutin.

Présentement, des 80 condos des phases 1 et 2 de l'Adresse sur le fleuve, seulement huit sont toujours disponibles, dont un seul du côté de la rivière, ce qui ne devrait pas rester longtemps sur le marché, croit Guy Boutin. «À la fin du mois de septembre, il ne nous restera plus rien sur le bord de l'eau, c'est certain», croit-il, faisant remarquer que le projet en entier permet tout de même d'avoir une vue sur l'eau à un endroit ou un autre.

Quant à la tour de seize étages, les promoteurs entendent se lancer dans la conception des plans dès le mois de février 2018. Cette phase suscite déjà énormément d'intérêt, affirme Guy Boutin, lui qui dit posséder une liste de plus de vingt acheteurs intéressés à faire un dépôt sur un condo dans la tour, dès que les unités seront disponibles pour la prévente.