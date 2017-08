CCIHSM: Nouvelle saison et nouvelle image

(La Tuque) La Chambre de commerce et d'industrie du Haut Saint-Maurice (CCIHSM) commencera sa saison le 15 septembre prochain avec une toute nouvelle soirée de lancement où elle dévoilera une partie des activités qui auront lieu dans les prochains mois et son nouveau logo.

La soirée de lancement aura lieu à la Seigneurie du Triton sous une nouvelle formule qui remplacera le tournoi de golf annuel.

«C'était le temps du changement. J'arrive avec mes nouvelles idées et je pars en neuf. Je prends ma place tranquillement et j'affiche mes couleurs», a lancé la nouvelle directrice générale de la Chambre, Karine Rochette.

«Il y a beaucoup de monde qui n'est jamais allé au Triton. On est peut-être trop proche? Il y a des personnes très importantes qui y sont allées. C'est notre tour d'aller dans cet endroit prestigieux et majestueux», a-t-elle ajouté.

Il y aura même un service de navette pour les gens qui participeront à l'activité au Lac-Édouard avec des départs différents dans la journée.

Ce sera l'occasion de dévoiler plusieurs activités de la Chambre pour la saison 2017-2018 qui se terminera par le gala reconnaissance.

«Je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de formation sur les ressources humaines. On a focussé là-dessus. [...] Un an sur deux, c'est le gala. Cette année, on va y aller en puissance. C'est notre 35e anniversaire et le 10e gala de la Chambre», a lancé Karine Rochette.

La nouvelle directrice générale va aussi présenter la nouvelle image de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut Saint-Maurice.

«On a été dans quelque chose de différent. On a tassé l'autre et on est allé au goût du jour. C'est très simple. [...] On prépare même une suite à ça pour le site internet, tout va s'enchaîner. On était dû pour une actualisation», a conclu la directrice générale.