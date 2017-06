Fromagerie Victoria: nouvelle succursale à Trois-Rivières

Le restaurant d'ambiance familiale et conviviale a été aménagé dans les anciens locaux d'une superficie de 7000 pieds carrés du concessionnaire Mercedes, boulevard des Récollets.

On y servira les mêmes mets et services qui ont fait la renommée de l'entreprise au fil des ans, dont le fromage frais du jour et un bar laitier, de même que des repas et des déjeuners.

Une salle fermée pouvant accueillir jusqu'à 68 personnes pour des événements spéciaux fait aussi partie du restaurant.

À l'origine, les deux copropriétaires du nouveau commerce, David Ouellette et Pascal Duhaime, voulaient s'installer dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, mais le local de l'ancien concessionnaire représentait «une option plus qu'intéressante», font-ils valoir.

«Ce n'est toutefois que partie remise pour les gens du Cap», promettent-ils en ayant 2018 en tête comme date d'ouverture.

L'édifice de l'ancien Mercedes est complètement transformé. «Le seul lien qui demeure avec les anciennes fonctions du bâtiment est peut-être notre service à l'auto», signalent les promoteurs.

Les deux franchisés ont recruté 40 personnes dans la région pour offrir leurs services.

Les deux hommes font affaire ensemble depuis 20 ans au sein de diverses succursales de SuperClub Vidéotron, propriétés de David Ouellette qui est également actionnaire de la chaîne Muffins Plus et d'une entreprise de câblodistribution à Warwick.

La Fromagerie Victoria possède des franchises à Victoriaville, Lévis, Warwick et maintenant à Trois-Rivières.