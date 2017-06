 Le bureau d'information touristique de Maskinongé accueille davantage de Chinois 

(Maskinongé) Le parc national de la Mauricie est le produit touristique qui suscite le plus de questions au bureau d'information touristique de la MRC de Maskinongé et Pascale Plante s'attend à ce que la tendance s'accentue en cette année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Ce bureau d'information touristique est dépositaire des passeports qui donnent accès gratuitement à ce parc fédéral en cette année de célébrations. Mme Plante, coordonnatrice du développement touristique et culturel de la MRC de Maskinongé, voit déjà les effets de cette promotion.

«Avec les années, le parc national est sans contredit l'attrait numéro 1. C'est demandé chaque année, car il est accessible à l'année. Et c'est encore plus marqué cette année avec la gratuité.»

L'équipe du bureau d'information touristique accueille environ 70 000 visiteurs par année. La saison touristique de 2016 a connu une hausse d'achalandage de 5 % par rapport à 2015 et la coordonnatrice du développement touristique et culturelle souhaite que les chiffres soient encore intéressants en 2017.

«On ne fait pas de prévisions, car il y a tellement de facteurs qui influencent le secteur touristique. Mais on fait le meilleur. On essaie de faire sortir les gens vers le territoire de la MRC. Et quand on a un parc national sur notre territoire, on fait passer les touristes par Saint-Léon, Saint-Paulin, Saint-Élie-de-Caxton pour les amener à l'entrée du parc à Saint-Mathieu-du-Parc.»

Les festivités du 375e anniversaire de Montréal pourraient influencer à la baisse le trafic au bureau d'information touristique de la MRC de Maskinongé, le premier que les touristes croisent le long de l'autoroute 40 lorsqu'ils quittent Montréal vers l'est. Toutefois, le BIT profite depuis un an d'une clientèle plus présente: les touristes chinois.

La mise en place d'une liaison aérienne directe entre Beijing et Montréal, en septembre 2015, facilite le transport des Chinois vers le Québec. Cette réalité s'est fait sentir dès 2016.

«Au bureau d'information touristique, on a eu l'an passé plus de 35 % de la clientèle qui provenait de l'extérieur du Québec et j'étais fière de ça. Avant 2016, on ne voyait pas tellement la clientèle chinoise. On est habitué de voir des Ontariens, des Français, des Belges, des Américains. Mais l'an passé, près de 2 % de la clientèle hors Québec provenait de la Chine. C'était la première fois que je voyais ressortir la clientèle chinoise dans notre recensement.»

Les Chinois s'intéressent aux vignobles et sont attirés par l'aspect local et le plein air, selon Mme Plante. Ce sont tous des attraits qui sont offerts au sein du territoire de la MRC de Maskinongé.

«La clientèle chinoise représente un bassin énorme. Et plus ça va aller, plus on s'attend à en recevoir», constate Mme Plante.

Cette dernière estime que le bureau d'information touristique profite grandement de son emplacement pour accueillir un grand nombre de visiteurs. La halte routière de Maskinongé bénéficie d'un achalandage constant. Les touristes s'arrêtent bien souvent afin de casser la croûte ou pour faire le plein d'essence et vont visiter le bureau d'information touristique.

«Plusieurs personnes ont pris l'habitude d'arrêter au bureau d'information touristique. C'est un arrêt facile. On voit des gens qui reviennent au bureau. On fait signer un livre d'or aux visiteurs et les gens disent qu'ils ont un bon service, qu'ils apprécient notre gros inventaire d'artisanat. C'est devenu une habitude de consommation et c'est rassurant pour nous.»