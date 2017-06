Joannie Bournival à la présidence de la Jeune Chambre

«La Jeune Chambre est une organisation incroyable qui permet à tous les jeunes gens d'affaires d'avoir une voix et de se créer un réseau d'affaires durable. J'ai l'intention de saisir toutes les opportunités pour mettre nos membres et les intérêts de la relève d'affaires de la Mauricie à l'avant-plan.

Nous pouvons assurément soutenir les initiatives qui se démarquent, à l'image du dynamisme de notre organisation. Avec les changements apportés par mon prédécesseur dans la structure organisationnelle au cours de la dernière année, j'ai la conviction que nous pouvons aller plus loin» a-t-elle commenté.

Celle-ci occupe actuellement le poste de coordonnatrice des communications à la Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières. Elle est impliquée à la Jeune Chambre depuis près de quatre ans.

Pour ce qui est de l'année 2016-2017, l'équipe dresse un bilan plus que positif de ses activités. Les surplus importants dégagés au cours de la dernière année ont permis l'embauche à temps partiel d'une deuxième ressource pour appuyer la direction.

Avec l'arrivée de Chanie Perreault comme directrice générale en décembre dernier, la Jeune Chambre entame la saison 2017-2018 avec une nouvelle équipe motivée à poursuivre les collaborations et partenariats déjà actifs, tout en travaillant à développer de nouvelles ententes bénéfiques pour mettre de l'avant les membres, les jeunes gens d'affaires de la Mauricie.

«La dernière année a permis de consolider les avoirs de la Jeune Chambre et je tiens à souligner la rigueur avec laquelle l'équipe a travaillé toute l'année pour atteindre ces résultats. Nous avons optimisé la visibilité de nos membres par la création de capsules mensuelles, et d'activités originales telle la Descente qui font rayonner l'organisation sur la place publique. Je suis heureuse d'avoir repris le flambeau depuis maintenant six mois et de travailler à développer encore davantage notre lien avec nos membres», a confié Mme Perreault.

Le conseil d'administration 2017-2018 de la Jeune Chambre sera formé de nouveaux administrateurs élus par ses membres, soient Christine Martel (Corporation de développement culturel de Trois-Rivières), Mathieu Tessier (Géomatique BLP), Matthew Sigouin (Corporation des Événements de Trois-Rivières), Maxime Fecteau (Patates Dolbec), Maxime Labrie (Bélanger Sauvé), Roxan Turcotte (Construction RLR Turcotte) et l'administrateur désigné par l'UQTR, Jonathan Berniquez Lévesque.

Ils se joignent aux administrateurs déjà en poste: Francis Patry-Landry (Groupe Investors), Maxime Lamoureux (Mallette), Steve Lafontaine (Carrefour Trois-Rivières-Ouest), Valéry Désilets (Cogeco Media) et Ghislain Gervais, président sortant.