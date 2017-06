Delastek au Mexique: le syndicat y voit une tactique patronale

(Shawinigan) Pour le syndicat Unifor, qui représente les membres de la section locale 1209 en grève depuis plus de 26 mois à Shawinigan, l'annonce d'expansion de la compagnie Delastek au Mexique démontre une fois de plus que «cet employeur n'a jamais eu l'intention de négocier de bonne foi avec ses travailleurs».

«Et si l'intention finale est de déménager la production au Mexique, cela illustre encore plus que l'on ne recherche qu'à produire au rabais en coupant dans les coûts de main-d'oeuvre», dénonce le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné.

Mardi, le président de Delastek, Claude Lessard, a annoncé l'ouverture d'un centre de production au Mexique. Situé dans la ville de Santiago de Querétaro, à 200 kilomètres au nord-ouest de Mexico, la nouvelle usine nécessite un investissement de trois millions de dollars et créera 100 emplois sur deux ans.

Selon le président Claude Lessard, la proximité des clients, la qualité de vie et la main-d'oeuvre qualifiée furent importants dans le choix de la localisation.

Delastek peut compter sur un partenaire mexicain de premier plan en Collectron. «Ce choix fut déterminant et a facilité l'implantation, le recrutement, les relations avec le milieu économique de Santiago de Querétaro ainsi que l'identification de collaborateurs tel que Advance Real Estate», explique M. Lessard, évoquant la mondialisation des marchés.

Après l'ouverture de son usine de production à Plattsburgh aux États-Unis au début 2016 et de son bureau de vente en Chine à l'automne dernier, Delastek se positionne, dit-il, sur l'échiquier des fournisseurs de classe mondiale et «son modèle d'affaires performant est reconnu par les plus grands donneurs d'ordre de l'aéronautique et du transport».

«Cette implantation au Mexique est la phase III du plan stratégique que s'est donné l'entreprise afin de rayonner au niveau du globe», précise M. Lessard.

Plus de détails dans Le Nouvelliste du 21 juin.