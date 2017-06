MESAR: des employés en font l'acquisition

Pour l'ancien propriétaire Yvan Massé, il s'agit du meilleur dénouement possible pour l'entreprise. Cet ingénieur bien connu a ainsi pu passer le flambeau en toute tranquillité car les nouveaux dirigeants ont, dit-il, tous personnellement contribué au succès de l'entreprise.

«Non seulement désirent-ils en assurer la pérennité, mais ils veulent la dynamiser et la faire prospérer à un autre niveau», a-t-il fait savoir. D'ailleurs, M. Massé continue de fournir sa collaboration pour assurer une transition harmonieuse en plus d'assumer la direction du département d'infrastructures et de participer au développement d'affaires.

Or, parmi les actionnaires, on retrouve une relève familiale, Élyse Massé et Jean-François Massé. Les autres acquéreurs sont François Bellemare, Patrick Brault, Luc Dery, Mario Dufresne, Hélène Genest, Jean Lacoursière, Denis Roberge alors que Roland Courtemanche et Stéphan Latour assumeront la direction générale.

Comptant plus de 120 employés, le groupe MESAR est à la tête des firmes MESAR ingénieur-conseil, PETROSUR (génie pétrolier, chimique et gazier) ainsi que MESAR Procédés et Équipements. Ce changement de direction à l'interne permet donc à l'entreprise de conserver son identité et de poursuivre sa croissance «en offrant des services d'ingénierie de haut niveau». Les onze nouveaux actionnaires représentent chacun des secteurs d'activités couverts par l'entreprise.

Avec ce transfert, MESAR demeure ainsi une firme d'ingénierie 100 % québécoise et «elle continuera de promouvoir ses valeurs fondamentales, dont l'intégrité, l'expertise, la créativité et l'engagement».

«Il était important pour nous de conserver notre identité et notre saveur distinctive. MESAR a un potentiel incroyable et sa réputation n'est plus à faire. Nous croyons fermement que notre modèle d'affaires est unique et qu'il répond aux besoins de nos clients.

Notre croissance passe nécessairement par le développement de notre présence dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel. À cet effet, depuis février dernier, nous sommes fiers d'annoncer la venue de dix nouveaux professionnels qui se sont ajoutés à nos équipes pour répondre aux besoins accrus», mentionne celui qui fut élu président du groupe, Roland Courtemanche.

Fondée en 1980 par quatre ingénieurs et un technicien de la région, MESAR a toujours continué de progresser pour devenir, 37 ans plus tard, une importante firme de génie-conseil multidisciplinaire.

Groupe MESAR a fait l'acquisition en 2006 de PETROSUR, firme spécialisée en génie pétrolier, chimique et gazier. Cette transaction a permis au groupe MESAR de se positionner dans un créneau en forte croissance.

MESAR Procédés et équipements a vu le jour en 1999 en réponse à la demande de clients pour concevoir et fabriquer des équipements de procédés spécialisés clés en main pour leurs projets. En 2014, le nouveau siège social fut inauguré à Trois-Rivières au coin des autoroutes 40 et 55. Les autres bureaux sont situés à Montréal et Sept-Îles.

Groupe MESAR offre ses services tant pour le secteur infrastructures que pour le secteur industriel (mines et métallurgie, pâtes et papiers, etc.) dans les disciplines suivantes: génie du bâtiment, génie pétrolier, génie municipal, voirie et transport, structures et fondations, sécurité des machines, mécanique, électricité, instrumentation, automatisation.

Dernièrement, MESAR s'est démarquée sur la scène provinciale par ses mesures en conciliation travail-famille innovantes et qui répondent aux besoins et à la réalité de ses employés. «MESAR est toujours à la recherche de nouveaux talents intéressés à se joindre à son équipe et ainsi participer à sa croissance», a-t-on conclu.