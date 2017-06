Sollicitations à domicile: prudence!

CHRONIQUE / Lorsqu'on jette un coup d'oeil sur le palmarès des commerçants ayant fait l'objet du plus grand nombre de plaintes au cours d'une année, ce sont souvent celles qui tiennent les premières places qui attirent particulièrement l'attention.

D'ailleurs, ces entreprises démontrent régulièrement l'importance qu'elles accordent à la satisfaction de leur clientèle et au règlement à l'amiable des différends qui peuvent parfois les opposer.

Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il faille se méfier de ces entreprises tant s'en faut. Évoluant à l'échelle nationale et concluant des ventes par dizaines de milliers annuellement, il est prévisible que des conflits surviennent dans le cours normal des affaires.

Aux avant-postes, on retrouve naturellement les entreprises de grande taille qui, pour une bonne part d'entre elles du moins, doivent à leur important volume d'affaires leur accession à ce cénacle qui ne compte pas parmi les plus enviables du point de vue de l'image de marque.

Contrairement à ces entreprises qui ont pignon sur rue depuis des décennies et entretiennent leur image de marque, ce sont souvent des commerçants de passage et à la durée de vie limitée qui causent les ennuis les plus sérieux aux consommateurs que la fin abrupte des activités laisse en plan.

Ces entreprises naissent et disparaissent rapidement après avoir écumé le marché visé et les contrats qu'ils signent avec les consommateurs leur survivent souvent longtemps.

Elles peuvent également réapparaître sous une nouvelle identité par divers moyens: société-écran, raison sociale modifiée, prête-nom, etc.

Les stratégies de certains aventuriers semblent parfois être soigneusement planifiées. C'est du moins ce que l'on peut observer dans plusieurs domaines, dont celui du commerce itinérant d'appareils de chauffage et de climatisation.