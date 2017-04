 Gala publicitaire du Cégep de Trois-Rivières: les entreprises dévoilées 

(Trois-Rivières) Le Cégep de Trois-Rivières vient d'annoncer la tenue du 30e gala de la publicité présenté par Vidéotron Le Superclub, succursale du Cap-de-la-Madeleine, qui aura lieu le 27 avril prochain, à 19 h, au Théâtre du Cégep. Le gala soulignera l'excellence en stratégie de communication, en créativité ainsi qu'en communication des étudiants en publicité du programme de DEC-BAC et de gestion de commerce de l'institution collégiale.

C'est sous le thème de la prohibition stratégie recherchée, créativité non prohibée que les étudiants de ces programmes ont développé des stratégies de communication menant à des publicités télévisuelles, radiophoniques et imprimées pour des entreprises réelles de la région. Les équipes étaient évaluées par un jury de professionnels du marketing sur la base de l'alignement stratégique, la créativité et la réalisation.

Lors de cette soirée, les publicités réalisées par les étudiants au profit de la Boucherie Nobert, du café aux cinq Soeurs, de Caron Chaussures, du bar La Grange, de SPA les Centsciels, de l'hôtel Montfort, du café les Mauvais perdants, de Passion Vélo, de Pizza Pointe, du rhum Morbleu et de SPA Mauricie seront présentées.

Au terme de ces diffusions, les meilleures réalisations seront soulignées par les prix de la meilleure publicité télévisuelle, la meilleure publicité radiophonique, la meilleure publicité imprimée, la meilleure réflexion stratégique ainsi que le coup de coeur du public.