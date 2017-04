Le Trèfle plus irlandais que jamais!

(Trois-Rivières) Le pub irlandais Le Trèfle fait peau neuve et offrira dorénavant un tout nouveau décor et un menu bonifié à sa clientèle.

Fermé depuis quelques semaines en raison des travaux de rénovation, Le Trèfle 2.0 a rouvert ses portes jeudi et a montré au grand jour sa nouvelle image. Nouveau mobilier, nouveau décor et luminosité accrue, les propriétaires ont mis le paquet afin de mettre leur établissement du centre-ville trifluvien au goût du jour.

«Le décor est tout refait à l'intérieur et la façade aussi. C'est un vrai beau pub. Nous sommes plus irlandais que jamais!», lance Dany Bruneau, l'un des propriétaires de l'endroit.

Par ailleurs, le menu qui est maintenant offert est beaucoup plus complet qu'auparavant. Les plats seront concoctés dans les cuisines du restaurant La maison de débauche par Le Carlito, qui est situé juste à côté et qui est tenu par le même groupe de propriétaires.

«Nous offrons notamment des pizzas au four à bois, des burgers, des viandes ainsi que des fish and chips. Nous allons au-delà des ailes et des frites, même si nous continuons à en servir car c'est populaire. Mais nous n'aurons plus juste ça», explique M. Bruneau.

Du côté des bières, les clients pourront continuer à déguster des produits brassicoles d'inspiration irlandaise ainsi que ceux de plusieurs microbrasseries québécoises. En ce qui concerne les nouveautés, les produits de la microbrasserie Les grands bois de Saint-Casimir seront également disponibles.

Ces améliorations ont nécessité un investissement que le propriétaire qualifie d'important.

De plus, il indique que deux nouveaux actionnaires ont joint son groupe.